Dart Nasıl Oynanır? Kuralları ve Puanlama Sistemi

En yaygın dart oyunlarından biri 501'dir. Bu formatta her oyuncu 501 puanla başlar ve attığı oklarla elde ettiği puanları başlangıç skorundan düşürür. Oyunu tam olarak sıfırlayan ilk oyuncu veya takım kazanır.

Dart tahtası nasıl olur?

Standart dart tahtası dairesel bir yapıya sahiptir ve 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış 20 bölgeden oluşur.

Tahtada ayrıca;

Single alanı,

Double alanı,

Triple alanı,

Bull alanı

bulunur.

Oyuncuların attığı okun hangi bölgeye isabet ettiği, elde edilen puanı belirler.

Dartta puanlama sistemi nasıl?

Dartta her bölümün değeri, tahtada yazan sayı üzerinden hesaplanır.

Single bölgesine isabet eden ok, ilgili sayının değerini kazandırır. Örneğin 20'nin single bölümüne isabet eden ok 20 puan değerindedir.

Double bölgesi ilgili sayının iki katını, triple bölgesi ise üç katını verir.

Örneğin:

Single 20 = 20 puan

Double 20 = 40 puan

Triple 20 = 60 puan

Bullseye olarak bilinen merkez bölüm de kendi puan değerine göre değerlendirilir.

Dartta bir oyuncu kaç ok atar?

Standart 501 oyununda oyuncular genellikle her turda 3 ok atar. Üç okun toplam puanı hesaplanır ve oyuncunun kalan skorundan düşülür.

Ardından sıra rakip oyuncuya geçer.

501 dart oyunu nasıl biter?

501 oyununda amaç, başlangıçtaki 501 puanı tam olarak sıfırlamaktır. Oyuncunun kalan puanı, attığı okların toplamından düşülür.

Standart kurallarda oyunu bitiren son okun double bölgesine isabet etmesi gerekir. Bu nedenle oyuncunun yalnızca sıfıra ulaşması değil, oyunu geçerli bir bitirişle tamamlaması önemlidir.

Dartta bust nedir?

Oyuncunun attığı puanlarla kalan skorunun sıfırın altına düşmesi veya kurallara uygun olmayan bir şekilde bitiriş yapması durumunda bust meydana gelir.

Bust olduğunda o turdaki puanlar geçersiz sayılır ve oyuncunun tur başındaki puanı korunur.

Örneğin oyuncunun 20 puanı kaldıysa ve 25 puanlık atış yaparsa skor sıfırın altına düşeceği için tur bust olarak değerlendirilir.

Dartta en yüksek puan kaçtır?

Standart dart tahtasında tek bir okla alınabilecek en yüksek puan 60'tır. Bunun için okun triple 20 alanına isabet etmesi gerekir.

Üç okun tamamının triple 20'ye isabet etmesi halinde bir turda 180 puan alınabilir. Bu nedenle "180", dartta oldukça önemli ve bilinen bir skor olarak kabul edilir.

Dartta temel kurallar nelerdir?

Dart müsabakalarında oyuncuların atış çizgisinin gerisinden atış yapması gerekir. Okun tahtaya isabet etmesiyle puan hesaplanır.

Oyuncunun atış sırasında çizgiyi geçmesi kurallara aykırı olabilir ve ilgili atış geçersiz sayılabilir. Resmî müsabakalarda dart tahtasının yüksekliği ve atış mesafesi de belirlenen standartlara göre uygulanır.

Sonuç: Dart Nasıl Oynanır?

Dartta oyuncular, belirli bir mesafeden dart tahtasındaki hedeflere ok atarak puan toplamaya çalışır. En yaygın formatlardan biri olan 501'de oyuncular 501 puandan başlar ve attıkları puanları bu skordan düşer. Amaç skoru tam olarak sıfırlamak ve standart kurallarda oyunu double alanıyla tamamlamaktır. Triple 20 ise tek okla alınabilecek en yüksek skor olan 60 puanı kazandırır.