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Boluspor, Ege Özkayımoğlu'nu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 25 yaşındaki Ege Özkayımoğlu'nu transfer etti. Kulüp, santrfor ve kanat bölgelerinde görev yapabilen futbolcuyla resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 16:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Boluspor, Ege Özkayımoğlu'nu kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, hücum oyuncusu Ege Özkayımoğlu'nu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

GÖZTEPE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Futbol kariyerine Göztepe altyapısında başlayan Ege Özkayımoğlu, 2019 yılında profesyonel oldu. Özkayımoğlu, 18 yaşındayken Göztepe formasıyla Süper Lig'de görev yaptı.

1922 Konyaspor ve Afyonspor'da kiralık olarak oynayan futbolcu, daha sonra Uşakspor, Belediye Derincespor, Batman Petrolspor, Kepezspor, Orduspor 1967 ve 52 Orduspor formalarını giydi.

2026'nın ilk yarısında 52 Orduspor'da görev yapan Özkayımoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erdi.

HÜCUMUN İKİ BÖLGESİNDE GÖREV YAPIYOR

Santrfor ve kanat bölgelerinde forma giyebilen Ege Özkayımoğlu, 18 ve 19 yaş altı milli takımlarında da görev yaptı.

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