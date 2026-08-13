Göztepe'de Juan düğümü: İki transfer birden rafa kalktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Brezilyalı golcü Juan'ın CSKA Moskova'ya transferinin gerçekleşmemesi transfer planlarını değiştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Juan'ın takımdan ayrılması halinde kadroya katılması planlanan Sivassporlu Bekir Turaç Böke'nin transferi rafa kalkarken, anlaşma kapsamında Sivasspor'a gönderilmesi planlanan Musah Mohammed de Göztepe'de kaldı.
15 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Göztepe'nin, Avrupa'ya transfer edilmesi planlandığı için hazırlık maçlarında oynatılmayan Juan için CSKA Moskova ile 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.
Ancak Rus ekibinin sunmak istediği teminat mektubunun, Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle Avrupa'da Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle sorun oluşturduğu aktarıldı.
Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic'in CSKA Moskova'dan garanti istemesi üzerine, mali şartları yerine getiremeyen Rus kulübünün transferden vazgeçtiği ifade edildi.
BEKİR TURAÇ TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ
Göztepe, Juan'ın yerini yerli bir golcüyle doldurmak amacıyla 27 yaşındaki Bekir Turaç Böke ve Sivasspor ile her konuda anlaşmıştı.
Sarı-kırmızılıların bu transfer karşılığında Ganalı orta saha oyuncusu Musah Mohammed'i de Sivasspor'a vermeyi kabul ettiği belirtildi. Ancak Juan'ın transferinin gerçekleşmemesi üzerine hem Bekir Turaç hem de Musah Mohammed'in transferleri sonuçlanmadı.
Bekir Turaç, Sivasspor'un 1. Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos'ta Esenler Erokspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
JUAN ANTRENMANLARA DEVAM EDİYOR
Göztepe'nin Trabzonspor ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almayan Musah Mohammed'in farklı bir kulübe gönderilmesinin beklendiği belirtildi.
Juan ise daha ciddi bir transfer teklifi beklenirken Göztepe ile antrenmanlarını sürdürüyor. Hazırlık maçlarında forma giymeyen Brezilyalı golcünün, sezonun ilk haftasında Samsunspor deplasmanında görev yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmadı.
15 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI
Göztepe'nin, Avrupa'ya transfer edilmesi planlandığı için hazırlık maçlarında oynatılmayan Juan için CSKA Moskova ile 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.
Ancak Rus ekibinin sunmak istediği teminat mektubunun, Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle Avrupa'da Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle sorun oluşturduğu aktarıldı.
Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic'in CSKA Moskova'dan garanti istemesi üzerine, mali şartları yerine getiremeyen Rus kulübünün transferden vazgeçtiği ifade edildi.
BEKİR TURAÇ TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ
Göztepe, Juan'ın yerini yerli bir golcüyle doldurmak amacıyla 27 yaşındaki Bekir Turaç Böke ve Sivasspor ile her konuda anlaşmıştı.
Sarı-kırmızılıların bu transfer karşılığında Ganalı orta saha oyuncusu Musah Mohammed'i de Sivasspor'a vermeyi kabul ettiği belirtildi. Ancak Juan'ın transferinin gerçekleşmemesi üzerine hem Bekir Turaç hem de Musah Mohammed'in transferleri sonuçlanmadı.
Bekir Turaç, Sivasspor'un 1. Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos'ta Esenler Erokspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
JUAN ANTRENMANLARA DEVAM EDİYOR
Göztepe'nin Trabzonspor ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almayan Musah Mohammed'in farklı bir kulübe gönderilmesinin beklendiği belirtildi.
Juan ise daha ciddi bir transfer teklifi beklenirken Göztepe ile antrenmanlarını sürdürüyor. Hazırlık maçlarında forma giymeyen Brezilyalı golcünün, sezonun ilk haftasında Samsunspor deplasmanında görev yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmadı.