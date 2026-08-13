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Beşiktaş, Vlahovic'i duyurdu!

Beşiktaş, son olarak Juventus forması giyen 26 yaşındaki Sırp santrfor Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 18:15 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 18:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Vlahovic'i duyurdu!
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Beşiktaş Kulübü, Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 avro garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

KARİYERİ

Ülkesinin Partizan takımından yetişen Dusan Vlahovic, 2018'de İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'ya transfer oldu. Burada 4 yılda gösterdiği performansla beğeni toplayan 26 yaşındaki santrfor, 2022'de yaklaşık 85 milyon avro bonservis ücretiyle Juventus'a transfer oldu.

Serbest oyuncu statüsündeki Vlahovic, geçen sezon Juventus formasıyla 23 resmi müsabakada forma giyip 10 kez fileleri havalandırdı.  

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