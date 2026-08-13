Haber Tarihi: 13 Ağustos 2026 19:00 - Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 19:15

Beşiktaş Hradec Kralove maçı ŞİFRESİZ İZLE, BJK Hradec Kralove link

Beşiktaş Hradec Kralove maçı şifresiz canlı izle | Beşiktaş Hradec Kralove maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Hradec Kralove maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Hradec Kralove maçı canlı yayın izleme detayları

Beşiktaş Hradec Kralove maçı ŞİFRESİZ İZLE, BJK Hradec Kralove link
Abone Ol
Beşiktaş Hradec Kralove maçı yayını izle! UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Hradec Kralove Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak tv100 web sitesine gidiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI CANLI, TIKLA




UEFA LİSTESİ

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesinde şu isimler bulunuyor: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy. B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer aldı.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Siyah-beyazlı ekip, Çekya takımı karşısında alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde adını play-off turuna yazdıracak. Hradec Kralove'un müsabakada alacağı tek farklı galibiyetler ise maçı uzatmaya götürecek. Konuk ekip, karşılaşmayı iki ya da daha farklı kazanması durumunda bir üst tura adını yazdıracak.



KAZANIRSA RAKİP KAUNO ZALGIRIS


Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'u geçmesi halinde play-off turu aşamasında rakibi de belli oldu. Siyah-beyazlılar, Çekya ekibini geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb'e oynadığı iki maçı da kaybeden Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile play-off turunda karşılaşacak. Litvanya takımı, Dinamo Zagreb'e turu 5-0 ve 2-1'lik yenilgilerle kaybetti.

ELENİRSE RAKİP PANATHINAIKOS

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden 3. eleme turunda elenirse yoluna Konferans Ligi play-off'unda devam edecek. Beşiktaş, Hradec Kralove'a turu kaybettiği takdirde Konferans Ligi üçüncü eleme turunda CSKA 1948'i 1-1 ve 2-1'lik skorla eleyen Panathinaikos ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabaka, S Sport ve TV 100'den canlı yayımlanacak.

S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 600 TL İNDİRİMLİ!



BEŞİKTAŞ İLK MAÇI 1-0 KAZANDI

Karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden ikiz kardeşler Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek. Siyah-beyazlı takım, 1-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını sahasında da kazanarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh



Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Kucera, Darida, Dancak, Horak, Van Buren, Sloncik, Mihalik

TEK EKSİK OUATTARA

Siyah-beyazlılarda Hradec Kralove karşılaşması öncesinde tek eksik bulunuyor. Beşiktaş'ta ilk maçta ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle rövanşta görev yapamayacak.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş, bu sezon oynadığı üç resmi maçta da kalesinde gol görmedi. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland maçlarını 1-0 ve 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, 3. eleme turu ilk karşılaşmasında da Hradec Kralove'u 1-0 yendi. Takım savunmasının yanında Tiago Djalo ve Emirhan Topçu'nun formu, kalede ise Alexander Nübel'in önemli kurtarışları rakiplere gol sevinci izni vermedi.

 

Diğer Haberler

Lucumi, Türkiye'ye gelmedi! Juventus'u seçti! Dünya Transferler Lucumi, Türkiye'ye gelmedi! Juventus'u seçti!
Başakşehir'den Portekiz'e transfer: Matchoi Djalo RAMS Başakşehir Başakşehir'den Portekiz'e transfer: Matchoi Djalo
Beşiktaş'ta Cerny siftah yaptı! Beşiktaş Beşiktaş'ta Cerny siftah yaptı!
Beşiktaş'ta Vlahovic'e sevgi gösterisi Beşiktaş Beşiktaş'ta Vlahovic'e sevgi gösterisi
Trossard, Beşiktaş taraftarıyla buluştu Beşiktaş Trossard, Beşiktaş taraftarıyla buluştu
Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi Beşiktaş Beşiktaş, Avrupa'yı garantiledi
Filip Cihak: 'Beşiktaş atmosferi büyük tecrübe' UEFA Avrupa Ligi Filip Cihak: "Beşiktaş atmosferi büyük tecrübe"
David Horejs: 'Sivok, Beşiktaş'ı anlaşmıştı ama şaşırdım' UEFA Avrupa Ligi David Horejs: "Sivok, Beşiktaş'ı anlaşmıştı ama şaşırdım"
Djalo'dan Vlahovic için itiraf! UEFA Avrupa Ligi Djalo'dan Vlahovic için itiraf!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray için tarihi piyango fırsatı!
2
Osimhen için teklif: 130 milyon Euro!
3
İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler geliyor!
4
İngilizler yazdı; Galatasaray istiyor!
5
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kararını sosyal medyadan açıkladı!
6
Fred transferinde kritik açıklama: "Süreç sona yaklaştı"
7
Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.