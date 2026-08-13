Önder Özen'den Vlahovic ve transfer açıklaması

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadyumu'nda konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, transfer süreci ve takımın yapılanması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"İLK ADIMIN YARISINI ATTIK"
Önder Özen, yeni yapılanmanın henüz tamamlanmadığını belirterek, "Başlangıçlar önemli ama daha bitmedi. Asıl hedef çok iyi olmak. İlk adımın yarısını attık gibi hissediyoruz. Çok doğru bir teknik direktör, antrenör ekibi ve transferler. Son olarak Vlahovic transferi. Hocanın çok istediği bir santrfordu." dedi.
"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTEYEN OYUNCULAR"
Transferlerde belirli bir oyuncu profiline odaklandıklarını söyleyen Özen, "Sürekli kazanmak isteyen, yenilmeyi sevmeyen ve mağlubiyeti kabullenmeyen, her şeyi kazanmak isteyen oyunculara ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda oyuncuları kadromuza kattık." ifadelerini kullandı.
Geçen sezonki kadronun da kötü olmadığını belirten Özen, Orkun Kökçü'nün etrafında doğru oyuncu grubunu oluşturmak istediklerini söyledi:
"Bu transferleri planlarken elimizde ne var diye baktık. Bir planlama yaptık. Geçen sene de kötü kadro değildi. Gayet iyi kadroydu. Ancak işler yolunda gitmedi. Belki biraz Orkun yalnız kaldı. Orkun'un etrafında kimler olabileceğini hesapladık."
VLAHOVIC TRANSFERİNİN HİKAYESİ
Dusan Vlahovic transferinin perde arkasını anlatan Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano ile Roma'daki görüşmede transferin ilk kez gündeme geldiğini açıkladı.
Özen, "4 Haziran'da hocayla Roma'da buluştuk. O zaman yavaş yavaş Italiano-Beşiktaş haberleri çıkıyordu. Vlahovic de mesaj atıp 'Doğru mu?' diye sormuştu, hoca mesajı göstermişti. 'Bir sor bakalım, gelir mi?' diye ilave ettik. Tabii aralarındaki baba-oğul ilişkisi de bu hayali kurdurdu." dedi.
Transferin tamamlanma sürecine de değinen Özen, "8 Ağustos'ta bu işin başlayacağını düşünüyordum. 8 Ağustos'ta bitme noktasına geldi. Vlahovic de verdiği sözü tutmuş oldu. İlk görüşmeyi bizimle yapacağına söz vermişti. İlk ve son görüşmesini de bizimle yaptı." ifadelerini kullandı.
Vlahovic'in sağlık kontrollerinin de olumlu geçtiğini belirten Özen, "Vlahovic'in sağlık kontrolleri harika çıktı. Fiziksel görünümü ve doktorların gözlemleri dahil her şey çok iyi." açıklamasında bulundu.
"ÇOK UMUT ETTİĞİMİZ BİR OYUNCU VAR"
Beşiktaş'ın transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Önder Özen, "Çok umut ettiğimiz bir oyuncu var. U23'ü 3-4 ayla kaçırıyor. O yüzden çok kafamız karışıyor, acaba kontenjan mı yoksa daha olgun oyuncu mu diye. Potansiyel adaylar var." dedi.
SAĞ KANADA HANGİ PROFİL GELECEK?
Vlahovic ve Trossard'ın hücum hattına katılmasının ardından sağ kanada yapılacak olası transferin profili de sorulan Özen, oyun kurucu bir oyuncu tercihinin doğru olacağını söyledi.
Önder Özen, "Kesinlikle doğru olur. Ama şunu da unutmamak lazım. Takımın ortalama bir hıza ihtiyacı var. Bu ortalamanın yüksek olması gerekiyor, çünkü sadece Süper Lig yok. Avrupa futbolundaki hızla ligimizdeki hız arasında farklar var." ifadelerini kullandı.
"İLK ADIMIN YARISINI ATTIK"
Önder Özen, yeni yapılanmanın henüz tamamlanmadığını belirterek, "Başlangıçlar önemli ama daha bitmedi. Asıl hedef çok iyi olmak. İlk adımın yarısını attık gibi hissediyoruz. Çok doğru bir teknik direktör, antrenör ekibi ve transferler. Son olarak Vlahovic transferi. Hocanın çok istediği bir santrfordu." dedi.
"HER ŞEYİ KAZANMAK İSTEYEN OYUNCULAR"
Transferlerde belirli bir oyuncu profiline odaklandıklarını söyleyen Özen, "Sürekli kazanmak isteyen, yenilmeyi sevmeyen ve mağlubiyeti kabullenmeyen, her şeyi kazanmak isteyen oyunculara ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda oyuncuları kadromuza kattık." ifadelerini kullandı.
Geçen sezonki kadronun da kötü olmadığını belirten Özen, Orkun Kökçü'nün etrafında doğru oyuncu grubunu oluşturmak istediklerini söyledi:
"Bu transferleri planlarken elimizde ne var diye baktık. Bir planlama yaptık. Geçen sene de kötü kadro değildi. Gayet iyi kadroydu. Ancak işler yolunda gitmedi. Belki biraz Orkun yalnız kaldı. Orkun'un etrafında kimler olabileceğini hesapladık."
VLAHOVIC TRANSFERİNİN HİKAYESİ
Dusan Vlahovic transferinin perde arkasını anlatan Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano ile Roma'daki görüşmede transferin ilk kez gündeme geldiğini açıkladı.
Özen, "4 Haziran'da hocayla Roma'da buluştuk. O zaman yavaş yavaş Italiano-Beşiktaş haberleri çıkıyordu. Vlahovic de mesaj atıp 'Doğru mu?' diye sormuştu, hoca mesajı göstermişti. 'Bir sor bakalım, gelir mi?' diye ilave ettik. Tabii aralarındaki baba-oğul ilişkisi de bu hayali kurdurdu." dedi.
Transferin tamamlanma sürecine de değinen Özen, "8 Ağustos'ta bu işin başlayacağını düşünüyordum. 8 Ağustos'ta bitme noktasına geldi. Vlahovic de verdiği sözü tutmuş oldu. İlk görüşmeyi bizimle yapacağına söz vermişti. İlk ve son görüşmesini de bizimle yaptı." ifadelerini kullandı.
Vlahovic'in sağlık kontrollerinin de olumlu geçtiğini belirten Özen, "Vlahovic'in sağlık kontrolleri harika çıktı. Fiziksel görünümü ve doktorların gözlemleri dahil her şey çok iyi." açıklamasında bulundu.
"ÇOK UMUT ETTİĞİMİZ BİR OYUNCU VAR"
Beşiktaş'ın transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Önder Özen, "Çok umut ettiğimiz bir oyuncu var. U23'ü 3-4 ayla kaçırıyor. O yüzden çok kafamız karışıyor, acaba kontenjan mı yoksa daha olgun oyuncu mu diye. Potansiyel adaylar var." dedi.
SAĞ KANADA HANGİ PROFİL GELECEK?
Vlahovic ve Trossard'ın hücum hattına katılmasının ardından sağ kanada yapılacak olası transferin profili de sorulan Özen, oyun kurucu bir oyuncu tercihinin doğru olacağını söyledi.
Önder Özen, "Kesinlikle doğru olur. Ama şunu da unutmamak lazım. Takımın ortalama bir hıza ihtiyacı var. Bu ortalamanın yüksek olması gerekiyor, çünkü sadece Süper Lig yok. Avrupa futbolundaki hızla ligimizdeki hız arasında farklar var." ifadelerini kullandı.