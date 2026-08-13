Enes Ünal yeniden Getafe'de

İspanya ekibi Getafe, İngiltere'nin Bournemouth takımından milli futbolcu Enes Ünal'ı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Getafe Kulübü, 29 yaşındaki golcü futbolcunun transferi için Bournemouth ile anlaşma sağlandığını açıkladı.





Getafe'nin açıklamasında, Enes Ünal ile 2029 yılına kadar 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.





Açıklamada, "Enes Ünal, 2020 yazında Villarreal'den kulübümüze katıldı ve 2024'ün ocak ayına kadar süren bir dönem başlattı. Bu süreçte mavi-beyazlı formayla 109 resmi maça çıkan ve 36 gol atan oyuncu, kulübün yakın tarihindeki önemli hücum oyuncularından biri oldu." ifadeleri kullanıldı.





Milli futbolcunun Bournemouth'a ilk olarak 2024 yılının ocak ayında kiralık olarak transfer olduğu, daha sonra ise İngiliz ekibinin oyuncunun bonservisini aldığı aktarıldı.





Getafe, Enes Ünal'ın dönüşüyle ilgili açıklamasını, "109 maç, 36 gol ve birçok hatıranın ardından Enes Ünal eve dönüyor. Yeniden hoş geldin Enes." sözleriyle tamamladı.





TRANSFERİN DETAYLARI



Enes Ünal'ın Getafe'ye transferinde bonservis bedeli ödenmeyeceği, Bournemouth'a 1.3 milyon sterlin bonus ödeneceği belirtildi. Ayrıca İngiliz kulübünün oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay alacağı kaydedildi.



Enes Ünal, Bournemouth formasıyla 58 maça çıkarken 5 gol kaydetti.



