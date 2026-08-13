Kayserispor, German Onugkha ile yollarını ayırdı

Metro Holding Kayserispor, German Onugkha'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA
Kayserispor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz German Onugkha ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. German Onugkha'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
27 MAÇTA 8 GOL
Kayserispor'un geçen sezon Kopenhag'dan transfer ettiği German Onugkha, sarı-kırmızılı formayla 27 karşılaşmada görev yaptı.
30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 8 gol kaydetti.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA
Kayserispor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz German Onugkha ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. German Onugkha'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
27 MAÇTA 8 GOL
Kayserispor'un geçen sezon Kopenhag'dan transfer ettiği German Onugkha, sarı-kırmızılı formayla 27 karşılaşmada görev yaptı.
30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 8 gol kaydetti.