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Kayserispor, German Onugkha ile yollarını ayırdı

Metro Holding Kayserispor, German Onugkha ile yollarını ayırdığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 16:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kayserispor, German Onugkha ile yollarını ayırdı
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Metro Holding Kayserispor, German Onugkha'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Kayserispor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz German Onugkha ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. German Onugkha'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

27 MAÇTA 8 GOL

Kayserispor'un geçen sezon Kopenhag'dan transfer ettiği German Onugkha, sarı-kırmızılı formayla 27 karşılaşmada görev yaptı.

30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 8 gol kaydetti.

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