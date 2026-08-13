Deadlift Nedir? Deadlift Hareketi Nasıl Yapılır?

Deadlift, fitness ve güç antrenmanlarında kullanılan temel hareketlerden biri olurken doğru teknikle yapılması büyük önem taşır.

Deadlift hangi kasları çalıştırır?

Deadlift sırasında vücudun birçok kas grubu aynı anda devreye girer. Başlıca çalışan bölgeler şunlardır:

Kalça kasları

Arka bacak kasları

Bel ve sırt kasları

Karın ve merkez bölgesi

Ön bacak kasları

Ön kol ve kavrama kasları

Hareketin uygulanış biçimine göre belirli kas gruplarının üzerindeki yük değişebilir.

Deadlift nasıl yapılır?

Klasik deadlift hareketinde barbell yere yerleştirilir. Sporcu barın önünde ayakta durur ve ayaklarını yaklaşık kalça genişliğinde konumlandırır.

Ardından;

Dizler ve kalçalar kontrollü şekilde bükülerek bara doğru eğilinir.

Bar, eller omuz genişliğine yakın olacak şekilde kavranır.

Sırt mümkün olduğunca nötr pozisyonda tutulur ve karın bölgesi sıkılır.

Ayaklardan güç alınarak kalça ve dizler aynı anda açılır.

Bar vücuda yakın tutulur ve kontrollü şekilde yukarı kaldırılır.

Vücut dik konuma geldiğinde hareket tamamlanır.

Ağırlık kontrollü biçimde yeniden yere bırakılır.

Deadlift yaparken nelere dikkat edilmeli?

Deadlift sırasında en önemli noktalardan biri doğru vücut pozisyonunu korumaktır. Ağırlığı kaldırırken belin aşırı yuvarlanması veya hareketin kontrolsüz yapılması istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Özellikle yeni başlayanların yüksek ağırlıklarla çalışmak yerine doğru tekniği öğrenmeye öncelik vermesi gerekir.

Deadlift çeşitleri nelerdir?

Deadlift'in farklı uygulama biçimleri bulunur. En yaygın çeşitleri arasında;

Klasik deadlift

Sumo deadlift

Romanian deadlift

Trap bar deadlift

yer alır.

Bu hareketlerin başlangıç pozisyonları ve uygulama teknikleri farklı olduğu için çalıştırdıkları kas gruplarının yoğunluğu da değişebilir.

Deadlift neden yapılır?

Deadlift, genel kuvvetin geliştirilmesine ve özellikle vücudun arka zincir olarak adlandırılan kas gruplarının çalıştırılmasına yardımcı olur. Düzenli ve doğru teknikle yapılan kuvvet antrenmanlarının bir parçası olarak kullanılabilir.

Sonuç: Deadlift Nedir?

Deadlift, ağırlığın yerden kaldırıldığı temel kuvvet egzersizlerinden biridir. Başta kalça, arka bacak, sırt ve merkez bölgesi olmak üzere birçok kas grubunu aynı anda çalıştırır. Hareketin etkili ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için doğru teknik, uygun ağırlık ve kontrollü hareket önem taşır.