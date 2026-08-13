Zipline Nedir? Nasıl Yapılır ve Güvenlik Kuralları Nelerdir?

Katılımcı, özel bir emniyet kemeri ve bağlantı ekipmanlarıyla çelik hatta bağlanarak halat boyunca ilerliyor.

Zipline nasıl yapılır?

Zipline deneyiminde öncelikle katılımcıya uygun güvenlik ekipmanları takılır. Emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve diğer ekipmanların kontrolünün ardından görevlinin talimatları doğrultusunda başlangıç platformuna geçilir.

Daha sonra;

Emniyet kemeri ve bağlantılar kontrol edilir.

Katılımcı çelik hatta güvenli şekilde bağlanır.

Görevlinin talimatıyla başlangıç noktasından hareket edilir.

Makara sistemi sayesinde halat boyunca ilerlenir.

Varış platformuna ulaşıldığında görevli tarafından sistemden güvenli şekilde çıkarılır.

Zipline'ın hızı ve mesafesi kullanılan parkurun özelliklerine göre değişebilir.

Zipline yaparken hangi ekipmanlar kullanılır?

Zipline sistemlerinde katılımcının güvenliğini sağlamak için çeşitli ekipmanlar kullanılır. Bunların başında emniyet kemeri, bağlantı halatları, karabinalar ve makara sistemi gelir.

Bazı parkurlarda kask gibi ek koruyucu ekipmanlar da zorunlu tutulabilir.

Zipline güvenlik kuralları nelerdir?

Zipline yaparken en önemli konu, parkurun ve kullanılan ekipmanların güvenlik standartlarına uygun olmasıdır. Katılımcıların görevli tarafından verilen talimatlara uyması gerekir.

Başlıca güvenlik kuralları şunlardır:

Emniyet kemeri doğru şekilde takılmalıdır.

Bağlantı noktaları görevliler tarafından kontrol edilmelidir.

Parkurun belirlediği yaş ve kilo sınırlarına uyulmalıdır.

Hareket sırasında güvenlik ekipmanları çıkarılmamalıdır.

Görevlinin talimatı olmadan hatta giriş veya çıkış yapılmamalıdır.

Parkur üzerinde başka bir katılımcıya yaklaşırken belirlenen kurallara uyulmalıdır.

Zipline için yaş veya kilo sınırı var mı?

Evet. Zipline parkurlarında minimum yaş, boy ve kilo sınırları bulunabilir. Bu sınırlar parkurun tasarımına, kullanılan ekipmana ve işletmenin güvenlik kurallarına göre değişir.

Bu nedenle aktivite öncesinde ilgili parkurun şartlarının kontrol edilmesi gerekir.

Zipline tehlikeli mi?

Zipline, uygun şekilde tasarlanmış ve güvenlik kontrolleri düzenli yapılan parkurlarda gerçekleştirilen bir macera aktivitesidir. Ancak yüksekten hareket edildiği için güvenlik kurallarına uyulması büyük önem taşır.

Katılımcıların ekipmanları doğru kullanması ve görevli talimatlarına uyması gerekir.

Sonuç: Zipline Nedir?

Zipline, özel güvenlik ekipmanları kullanılarak çelik bir hat üzerinde yüksek bir noktadan başka bir noktaya kaymayı sağlayan macera aktivitesidir. Emniyet kemeri ve bağlantı ekipmanlarının doğru kullanılması, parkurun kurallarına uyulması ve görevli talimatlarının takip edilmesi güvenli bir deneyim için önem taşır.