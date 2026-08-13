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A Milli Takım'da iki sürpriz: Ömer Kutluay ve Darius Karutasu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Litvanya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı. Ömer Kutluay ile Darius Karutasu, ilk kez kadroda yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 14:26 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 14:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'da iki sürpriz: Ömer Kutluay ve Darius Karutasu
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FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Litvanya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlı takım, pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da Laugardalshöll Arena'da İzlanda'ya konuk olacak.

Genç oyuncular Ömer Kutluay ile Darius Karutasu, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Kenan Sipahi, Malachi Emmanuel Flynn (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, James Metecan Birsen (Beşiktaş), Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı (Fenerbahçe), Şehmus Hazer (Galatasaray MCT Technic), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Yiğit Arslan (Trabzonspor), Cedi Osman (PAOK), Adem Bona (Philadelphia 76ers), Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay (Real Madrid)

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