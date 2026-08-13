13 Ağustos
Beşiktaş-H. Kralove
20:00
13 Ağustos
Anderlecht-PAOK
21:30
13 Ağustos
Rangers-Jagiellonia Bialystok
21:30
13 Ağustos
Heart of Midlothian-Benfica
21:45
13 Ağustos
Qarabag FK-Dynamo Kiev
19:00
13 Ağustos
FC Midtjylland-Bohemian FC
20:00
13 Ağustos
Dinamo Minsk-Braga
20:00
13 Ağustos
Shelbourne-Ajax
21:45

Trabzonspor'dan Atakan Karazor hamlesi!

Trabzonspor'da mevcut yabancı kontenjanı sınırı ve orta sahadaki sakatlıklar nedeniyle transferde yerli isimlere yöneldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 14:15
Trabzonspor'dan Atakan Karazor hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'da, Alman Bundesliga ekibi Stuttgart'ın kaptanı Atakan Karazor'u gündemine aldı. Bordo-mavililer, milli futbolcunun şartlarını araştırmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kadrodaki yabancı kontenjanı doluluğu nedeniyle önceliğini yerli oyunculara veren Bordo-Mavililer, çözümü Almanya Bundesliga'da buldu.

SAKATLIKLAR SONRASI YERLİ ARAYIŞI

Takımda Folcarelli ve Okay Yokuşlu'nun yaşadığı sakatlıklar sonrası 6 numara bölgesinde oluşan boşluğu kapatmak isteyen Trabzonspor yönetimi, Stuttgart forması giyen gurbetçi futbolcu Atakan Karazor'u listesinin üst sıralarına ekledi.

Yerli statüsünde oynaması transferi bordo-mavili ekip için son derece cazip kılıyor.

Türk Milli Takımı kadrosunda da yer alan ve 2025 Dünya Kupası elemelerindeki Bulgaristan ile İspanya maçlarında ay-yıldızlı formayı giyen 27 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin şartları araştırmaya başladığı kaydedildi.

KARİYERİ BOYUNCA ALMANYA'DAN ÇIKMADI

Altyapı eğitimini Essener SC ve Bochum'da alan Atakan Karazor, ardından Borussia Dortmund II ve Kiel formaları giydi. 2019 yılında 800 bin Euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan yetenekli oyuncu, 7 yılı aşkın süredir Alman ekibinde istikrarla mücadele ediyor ve takım kaptanlığı görevini yürütüyor.

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 1.91 boyundaki oyuncunun Stuttgart ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan Atakan, Trabzonspor'dan gelecek resmi teklife göre kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakabilir.

Haber: 61 Saat

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.