Trabzonspor'dan Atakan Karazor hamlesi!

Trabzonspor'da, Alman Bundesliga ekibi Stuttgart'ın kaptanı Atakan Karazor'u gündemine aldı. Bordo-mavililer, milli futbolcunun şartlarını araştırmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kadrodaki yabancı kontenjanı doluluğu nedeniyle önceliğini yerli oyunculara veren Bordo-Mavililer, çözümü Almanya Bundesliga'da buldu.
SAKATLIKLAR SONRASI YERLİ ARAYIŞI
Takımda Folcarelli ve Okay Yokuşlu'nun yaşadığı sakatlıklar sonrası 6 numara bölgesinde oluşan boşluğu kapatmak isteyen Trabzonspor yönetimi, Stuttgart forması giyen gurbetçi futbolcu Atakan Karazor'u listesinin üst sıralarına ekledi.
Yerli statüsünde oynaması transferi bordo-mavili ekip için son derece cazip kılıyor.
Türk Milli Takımı kadrosunda da yer alan ve 2025 Dünya Kupası elemelerindeki Bulgaristan ile İspanya maçlarında ay-yıldızlı formayı giyen 27 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin şartları araştırmaya başladığı kaydedildi.
KARİYERİ BOYUNCA ALMANYA'DAN ÇIKMADI
Altyapı eğitimini Essener SC ve Bochum'da alan Atakan Karazor, ardından Borussia Dortmund II ve Kiel formaları giydi. 2019 yılında 800 bin Euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan yetenekli oyuncu, 7 yılı aşkın süredir Alman ekibinde istikrarla mücadele ediyor ve takım kaptanlığı görevini yürütüyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 1.91 boyundaki oyuncunun Stuttgart ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan Atakan, Trabzonspor'dan gelecek resmi teklife göre kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakabilir.
Haber: 61 Saat
SAKATLIKLAR SONRASI YERLİ ARAYIŞI
Takımda Folcarelli ve Okay Yokuşlu'nun yaşadığı sakatlıklar sonrası 6 numara bölgesinde oluşan boşluğu kapatmak isteyen Trabzonspor yönetimi, Stuttgart forması giyen gurbetçi futbolcu Atakan Karazor'u listesinin üst sıralarına ekledi.
Yerli statüsünde oynaması transferi bordo-mavili ekip için son derece cazip kılıyor.
Türk Milli Takımı kadrosunda da yer alan ve 2025 Dünya Kupası elemelerindeki Bulgaristan ile İspanya maçlarında ay-yıldızlı formayı giyen 27 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililerin şartları araştırmaya başladığı kaydedildi.
KARİYERİ BOYUNCA ALMANYA'DAN ÇIKMADI
Altyapı eğitimini Essener SC ve Bochum'da alan Atakan Karazor, ardından Borussia Dortmund II ve Kiel formaları giydi. 2019 yılında 800 bin Euro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan yetenekli oyuncu, 7 yılı aşkın süredir Alman ekibinde istikrarla mücadele ediyor ve takım kaptanlığı görevini yürütüyor.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 1.91 boyundaki oyuncunun Stuttgart ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kariyeri boyunca Almanya dışına çıkmayan Atakan, Trabzonspor'dan gelecek resmi teklife göre kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak bakabilir.
Haber: 61 Saat