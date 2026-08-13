Avrupa'da 4'te 4! Beşiktaş, Hradec'i geçip play-off'a yükseldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Beşiktaş 1-0 kazandı. Deplasmanda oynadığı maçı da 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, toplam 2-0'lık üstünlükle adını play-off turuna yazdırdı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 40. dakikada Vaclav Cernykaydetti.
Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, Çekya ekibine toplam 2-0'lık üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi.
RAKİP KAUNO ZALGIRIS
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris ile ilk maçını 20 Ağustos'ta evinde, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
BEŞİKTAŞ, AVRUPA'YI GARANTİLEDİ
Öte yandan Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi.
Siyah-beyazlılar, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselecek, elenmesi durumunda ise doğrudan Konferans Ligi'ne katılacak.
CERNY SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, bu sezonki ilk golünü attı.
Siyah-beyazlı takımda taraftarların son zamanlarda yoğun eleştirilerine maruz kalan Çek oyuncu, 40. dakikada Junior Olaitan'ın pası sonrası orta sahadan aldığı topu rakip kaleye kadar sürerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Geçen sezon son golünü Çaykur Rizespor'la oynanan son lig maçında kaydeden Cerny, 66. dakikada yerini Leandro Trossard'a bıraktı.
TROSSARD TARAFTARLA BULUŞTU
Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı kariyerindeki ilk maçına çıktı.
Tüpraş Stadı'na ilk kez ayak basan Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların yoğun tezahüratlarıyla oyuna girdi. Siyah-beyazlı takımın kadro planlamasında hücum bölgesinin solu için kadroya katılan Trossard, bir süre sağda görev yaptı ve Rashica'nın oyuna girmesinin ardından sola geçti.
VLAHOVIC'E SEVGİ GÖSTERİSİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı statta izleyen Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'e sevgi gösterisinde bulundu.
Sırp oyuncunun maçı locada izlediğini fark eden Beşiktaşlı taraftarlar, Vlahovic lehine tezahürat yaptı. Golcü oyuncu da siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi.
DJALO SAKATLANDI
Beşiktaş'ta maçın en iyilerinden olan Tiago Djalo 74. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Saktlık sonrası Emmanuel Agbadou oyuna girdi.
Portekizli savunma oyuncusu Djalo'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.
KALESİNİ YİNE GOLE KAPATTI
Beşiktaş, bu sezon oynadığı dördüncü resmi maçında da gol yemedi.
Sezonun açılışını Midtjylland'la oynadığı maçlarla yapan Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederken Hradec Kralove ile oynanan müsabakaları da 1-0'lık skorlarla kazandı.
Bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandıran siyah-beyazlılar, rakiplerinin gol sevincine izin vermedi.
ITALIANO'DAN 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Vincenzo Italiano, Çekya temsilcisi karşısında ilk 11'de tek değişikliğe gitti.
48 yaşındaki teknik adam, ilk maçta kırmızı kart gören Kassoum Ouattara'nın yerine rövanşta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.
ORKUN KÖKÇÜ VE NÜBEL'E SEVGİ GÖSTERİSİ
Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde kaptan Orkun Kökçü ve Alman kaleci Alexander Nübel'e sevgi gösterisinde bulundu.
Siyah-beyazlı oyuncuların ısınmak için sahaya çıkmasıyla taraftarlar, önce Nübel'i, ardından Orkun'u tribünlere çağırarak tezahüratlarla destekledi.
Oyuncular da alkışlarla tribünlere karşılık verdi.
BAKAN BAK, BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden izledi.
Bakan Bak, siyah-beyazlıların Çekya takımıyla oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçını tribünde takip etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yardımcısı Daniele Russo da mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.
EFSANE BAŞKAN SÜLEYMAN SEBA ANILDI
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, Hradec Kralove maçı öncesinde vefatının 12. yıl dönümünde unutulmadı.
Tüpraş Stadı'ndaki skorborda Seba'nın başkan olduğu döneme ait görüntülerin yansıtılmasıyla siyah-beyazlı taraftarlar efsane isim adına tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan bestesi Gültekin Çeki, sözleri ise Hayri Mumcu'ya ait "Eski Dostlar" şarkısı da statta çaldı.
Ayrıca Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesindeki ısınmaya Süleyman Seba'nın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Murillo'nun yerden arka direğe çıkardığı pasa savunma dokunsa da top arka direğe açıldı. İlhan Fakılı, altıpasta önünde bulduğu meşin yuvarlağa dokundu ancak top üstten az farkla dışarı gitti.
4. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahasının sol çaprazında önünde bulan Darida'nın havada yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak az farkla yan ağlarda kaldı.
22. dakikada sol kanattan içe kat eden İlhan Fakılı'nın topu sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zadrazil'de kaldı.
26. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan kaptan Orkun Kökçü'nün sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zadrazil'in bakışları arasında üst direkten döndü.
37. dakikada ceza sahası hafif sağ çaprazından Sloncik'in şutunda top iyi yer tutan kaleci Nübel'in üzerine gitti.
Beşiktaş, 40. dakikada golü buldu. Olaitan'ın ara pasıyla orta yuvarlakta topu önüne alan Cerny, ceza sahasının ilk metrelerine kadar sürdüğü meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla kaleci Zadrazil'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.
Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
79. dakikada Hradec Kralove tehlikeli geldi. Kısa paslar sonucu ceza sahasına sağ çaprazdan giren Uhrincat'ın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
83. dakikada ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlkanova'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak üstten kornere gitti.
86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın pasında kayarak şutunu çıkaran Trossard'ın vuruşunda kaleci Zadrazil, topu çelmeyi başardı.
90+1. dakikada kullanılan frikikte sırtı dönük kafa vuruşu yapan Cech'in şutunda kaleci Nübel, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Beşiktaş, müsabakayı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo (Dk. 74 Agbadou), Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 66 Yasin Özcan), Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 66 Ndidi), Cerny (Dk. 66 Trossard), İlhan Fakılı (Dk. 87 Rashica), Oh
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak (Dk. 74 Trubac), Horak, Van Buren (Dk. 74 Vlkanova), Sloncik (Dk. 64 Umar), Mihalik
Gol: Dk. 40 Cerny (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 82 Emirhan Topçu (Beşiktaş)
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 40. dakikada Vaclav Cernykaydetti.
İlk yarı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş maçı 1-0 kazandı.
Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle 1-0 öne geçti! ⚽🦅 pic.twitter.com/Op7gKqkN8S https://t.co/1FdlzP9nx8
— Sporx (@sporx) August 13, 2026
Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, Çekya ekibine toplam 2-0'lık üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi.
RAKİP KAUNO ZALGIRIS
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris ile ilk maçını 20 Ağustos'ta evinde, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
BEŞİKTAŞ, AVRUPA'YI GARANTİLEDİ
Öte yandan Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi.
Siyah-beyazlılar, bu turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselecek, elenmesi durumunda ise doğrudan Konferans Ligi'ne katılacak.
CERNY SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, bu sezonki ilk golünü attı.
Siyah-beyazlı takımda taraftarların son zamanlarda yoğun eleştirilerine maruz kalan Çek oyuncu, 40. dakikada Junior Olaitan'ın pası sonrası orta sahadan aldığı topu rakip kaleye kadar sürerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Geçen sezon son golünü Çaykur Rizespor'la oynanan son lig maçında kaydeden Cerny, 66. dakikada yerini Leandro Trossard'a bıraktı.
TROSSARD TARAFTARLA BULUŞTU
Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı kariyerindeki ilk maçına çıktı.
Tüpraş Stadı'na ilk kez ayak basan Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların yoğun tezahüratlarıyla oyuna girdi. Siyah-beyazlı takımın kadro planlamasında hücum bölgesinin solu için kadroya katılan Trossard, bir süre sağda görev yaptı ve Rashica'nın oyuna girmesinin ardından sola geçti.
VLAHOVIC'E SEVGİ GÖSTERİSİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı statta izleyen Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'e sevgi gösterisinde bulundu.
Sırp oyuncunun maçı locada izlediğini fark eden Beşiktaşlı taraftarlar, Vlahovic lehine tezahürat yaptı. Golcü oyuncu da siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi.
DJALO SAKATLANDI
Beşiktaş'ta maçın en iyilerinden olan Tiago Djalo 74. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Saktlık sonrası Emmanuel Agbadou oyuna girdi.
Portekizli savunma oyuncusu Djalo'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.
KALESİNİ YİNE GOLE KAPATTI
Beşiktaş, bu sezon oynadığı dördüncü resmi maçında da gol yemedi.
Sezonun açılışını Midtjylland'la oynadığı maçlarla yapan Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederken Hradec Kralove ile oynanan müsabakaları da 1-0'lık skorlarla kazandı.
Bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandıran siyah-beyazlılar, rakiplerinin gol sevincine izin vermedi.
ITALIANO'DAN 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Vincenzo Italiano, Çekya temsilcisi karşısında ilk 11'de tek değişikliğe gitti.
48 yaşındaki teknik adam, ilk maçta kırmızı kart gören Kassoum Ouattara'nın yerine rövanşta sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.
ORKUN KÖKÇÜ VE NÜBEL'E SEVGİ GÖSTERİSİ
Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde kaptan Orkun Kökçü ve Alman kaleci Alexander Nübel'e sevgi gösterisinde bulundu.
Siyah-beyazlı oyuncuların ısınmak için sahaya çıkmasıyla taraftarlar, önce Nübel'i, ardından Orkun'u tribünlere çağırarak tezahüratlarla destekledi.
Oyuncular da alkışlarla tribünlere karşılık verdi.
BAKAN BAK, BEŞİKTAŞ'I YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden izledi.
Bakan Bak, siyah-beyazlıların Çekya takımıyla oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçını tribünde takip etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yardımcısı Daniele Russo da mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.
EFSANE BAŞKAN SÜLEYMAN SEBA ANILDI
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, Hradec Kralove maçı öncesinde vefatının 12. yıl dönümünde unutulmadı.
Tüpraş Stadı'ndaki skorborda Seba'nın başkan olduğu döneme ait görüntülerin yansıtılmasıyla siyah-beyazlı taraftarlar efsane isim adına tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan bestesi Gültekin Çeki, sözleri ise Hayri Mumcu'ya ait "Eski Dostlar" şarkısı da statta çaldı.
Ayrıca Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesindeki ısınmaya Süleyman Seba'nın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanattan Murillo'nun yerden arka direğe çıkardığı pasa savunma dokunsa da top arka direğe açıldı. İlhan Fakılı, altıpasta önünde bulduğu meşin yuvarlağa dokundu ancak top üstten az farkla dışarı gitti.
4. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahasının sol çaprazında önünde bulan Darida'nın havada yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak az farkla yan ağlarda kaldı.
22. dakikada sol kanattan içe kat eden İlhan Fakılı'nın topu sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zadrazil'de kaldı.
26. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan kaptan Orkun Kökçü'nün sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zadrazil'in bakışları arasında üst direkten döndü.
37. dakikada ceza sahası hafif sağ çaprazından Sloncik'in şutunda top iyi yer tutan kaleci Nübel'in üzerine gitti.
Beşiktaş, 40. dakikada golü buldu. Olaitan'ın ara pasıyla orta yuvarlakta topu önüne alan Cerny, ceza sahasının ilk metrelerine kadar sürdüğü meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla kaleci Zadrazil'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.
Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
79. dakikada Hradec Kralove tehlikeli geldi. Kısa paslar sonucu ceza sahasına sağ çaprazdan giren Uhrincat'ın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
83. dakikada ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vlkanova'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak üstten kornere gitti.
86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın pasında kayarak şutunu çıkaran Trossard'ın vuruşunda kaleci Zadrazil, topu çelmeyi başardı.
90+1. dakikada kullanılan frikikte sırtı dönük kafa vuruşu yapan Cech'in şutunda kaleci Nübel, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Beşiktaş, müsabakayı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo (Dk. 74 Agbadou), Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (Dk. 66 Yasin Özcan), Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan (Dk. 66 Ndidi), Cerny (Dk. 66 Trossard), İlhan Fakılı (Dk. 87 Rashica), Oh
Hradec Kralove: Zadrazil, Uhrincat, Cihak, Cech, Ludvicek, Darida, Dancak (Dk. 74 Trubac), Horak, Van Buren (Dk. 74 Vlkanova), Sloncik (Dk. 64 Umar), Mihalik
Gol: Dk. 40 Cerny (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 82 Emirhan Topçu (Beşiktaş)