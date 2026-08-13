Trabzonspor'dan Darwin Nunez açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kombine satış rakamlarından Muhammed Salah transferinin perde arkasına, Darwin Nunez görüşmelerinden kulübün finansal tablosuna kadar birçok konuya değinen Doğan'ın açıklamaları Trabzonspor camiasında büyük yankı uyandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "24.750 KOMBİNE SATTIK"
Salah transferinin taraftar üzerindeki etkisine değinen Başkan Doğan, kombine satışlarındaki rekor artışa dikkat çekti:
"Salah gibi bir transfer yaparsak taraftarımızın da elini taşın altına sokacağına inanıyordum. Trabzonspor'un kombine rekoru şampiyonluk sonrası 14.500'dü. Şu anda bu akşam itibarıyla 24.750 kombine sattık."
"BİR VİZYON TRANSFERİ OLDU"
Mısırlı yıldızın kulübe kattığı değere de değinen Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Salah'ın gelişi Trabzonlu çocuklar için çok iyi oldu. Yıldız konusunda bir eksikliğimiz vardı. Bir vizyon transferi oldu. Bundan sonra da inşallah buna benzer yıldızlar gelecek."
SALAH TRANSFERİNİN PERDE ARKASI
Başkan Doğan, Salah'ı kadroya katma sürecinde yaşananları da anlattı:
"Salah transferinde Beşiktaş'ın görüştüğünü öğrenince önce durduk. Diğer görüşmeler durunca, biz devreye girdik. 5-6 gün sürdü. Tabii ki Salah'ı alıyorsan bu paraları vereceksin. Ama sadece parayla da getiremezsin."
FLAŞ AÇIKLAMA: DARWIN NUNEZ
Gündemdeki bir diğer transfer iddiası olan Darwin Nunez hakkında da konuşan Trabzonspor Başkanı, görüşmelerin sürdüğünü doğruladı:
"Darwin Nunez, hocamızın da beğendiği çok önemli bir oyuncu. Bir anlaşmamız yok. Görüşmeler devam ediyor."
NWAIWU İÇİN NET MESAJ
Doğan, Chibuike Nwaiwu'nun geleceğine ilişkin soruları da yanıtsız bırakmadı:
"Nwaiwu için şu an gündem yok. Ciddi teklif gelirse yerine gelecek oyuncu hazır."
"119 MİLYON EURO'LUK SATIŞ YAPTIK"
Kulübün mali yapısına da değinen Başkan Doğan, borç azaltımı konusunda çarpıcı rakamlar paylaştı:
"Son bir yılda 119 milyon € oyuncu satışı yapmışız. Bir bu kadar daha satabileceğim oyuncum var. Rakiplerimiz 30-35 milyar seviyelerinde borçlanırken bizim borcumuz 1 milyar seviyelerine indi. Dolayısıyla benim oyuncuya para harcama hakkım var."
YABANCI KURALINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Son olarak TFF'nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin de konuşan Doğan, kulübün her senaryoya hazırlıklı olduğunu belirtti:
"TFF, yabancı kuralının 3 yıl boyunca bu şekilde olacağını açıklamıştı. Biz de bu kurala uyduk. Kural böyle devam ederse de Trabzonspor'un hazırlığı var, kural genişlerse de var."
Salah transferinin taraftar üzerindeki etkisine değinen Başkan Doğan, kombine satışlarındaki rekor artışa dikkat çekti:
"Salah gibi bir transfer yaparsak taraftarımızın da elini taşın altına sokacağına inanıyordum. Trabzonspor'un kombine rekoru şampiyonluk sonrası 14.500'dü. Şu anda bu akşam itibarıyla 24.750 kombine sattık."
"BİR VİZYON TRANSFERİ OLDU"
Mısırlı yıldızın kulübe kattığı değere de değinen Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Salah'ın gelişi Trabzonlu çocuklar için çok iyi oldu. Yıldız konusunda bir eksikliğimiz vardı. Bir vizyon transferi oldu. Bundan sonra da inşallah buna benzer yıldızlar gelecek."
SALAH TRANSFERİNİN PERDE ARKASI
Başkan Doğan, Salah'ı kadroya katma sürecinde yaşananları da anlattı:
"Salah transferinde Beşiktaş'ın görüştüğünü öğrenince önce durduk. Diğer görüşmeler durunca, biz devreye girdik. 5-6 gün sürdü. Tabii ki Salah'ı alıyorsan bu paraları vereceksin. Ama sadece parayla da getiremezsin."
FLAŞ AÇIKLAMA: DARWIN NUNEZ
Gündemdeki bir diğer transfer iddiası olan Darwin Nunez hakkında da konuşan Trabzonspor Başkanı, görüşmelerin sürdüğünü doğruladı:
"Darwin Nunez, hocamızın da beğendiği çok önemli bir oyuncu. Bir anlaşmamız yok. Görüşmeler devam ediyor."
NWAIWU İÇİN NET MESAJ
Doğan, Chibuike Nwaiwu'nun geleceğine ilişkin soruları da yanıtsız bırakmadı:
"Nwaiwu için şu an gündem yok. Ciddi teklif gelirse yerine gelecek oyuncu hazır."
"119 MİLYON EURO'LUK SATIŞ YAPTIK"
Kulübün mali yapısına da değinen Başkan Doğan, borç azaltımı konusunda çarpıcı rakamlar paylaştı:
"Son bir yılda 119 milyon € oyuncu satışı yapmışız. Bir bu kadar daha satabileceğim oyuncum var. Rakiplerimiz 30-35 milyar seviyelerinde borçlanırken bizim borcumuz 1 milyar seviyelerine indi. Dolayısıyla benim oyuncuya para harcama hakkım var."
YABANCI KURALINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Son olarak TFF'nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin de konuşan Doğan, kulübün her senaryoya hazırlıklı olduğunu belirtti:
"TFF, yabancı kuralının 3 yıl boyunca bu şekilde olacağını açıklamıştı. Biz de bu kurala uyduk. Kural böyle devam ederse de Trabzonspor'un hazırlığı var, kural genişlerse de var."