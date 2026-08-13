13 Ağustos
Beşiktaş-H. Kralove
1-0
13 Ağustos
Anderlecht-PAOK
3-2
13 Ağustos
Rangers-Jagiellonia Bialystok
1-1
13 Ağustos
Heart of Midlothian-Benfica
1-1
13 Ağustos
Qarabag FK-Dynamo Kiev
2-0
13 Ağustos
FC Midtjylland-Bohemian FC
3-2
13 Ağustos
Dinamo Minsk-Braga
0-0
13 Ağustos
Shelbourne-Ajax
2-2

Galatasaray'dan voleybolda yeni hamle

Galatasaray Kulübü, altyapı oyuncularından oluşturulacak bir takımın 2026-2027 sezonunda Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde yer alacağını açıkladı. Genç kadronun, A takıma oyuncu hazırlaması hedefleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 20:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan voleybolda yeni hamle
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray Kulübü, erkek voleybolunda 2026-2027 sezonundan itibaren yeni bir yapılanmaya gideceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, altyapı oyuncularından oluşturulacak bir takımla Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek.

"GENÇ YETENEKLERİMİZLE GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türk voleybolunun gelişimi adına her geçen gün ileriye adım atan Galatasaray Spor Kulübü, bu sezon 1. Lig'de de mücadele edecek. Kulübümüz, köklü voleybol geleneği ve spor kültürünü gelecek nesillere aktarmak için voleybol şubesinin aldığı karar sonucu, altyapı oyuncularımızın bulunduğu kadrosuyla Erkekler 1. Ligi'nde yer alacak. Bu sezon filede mücadelemiz daha da büyüyor. Genç yeteneklerimizle geleceği inşa edecek kadromuzla 1. Lig'de de yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. 2026-2027 sezonunda hem üst ligdeki profesyonel takımımızla hem de 1. Lig'de mücadele edecek olan genç ve dinamik kadromuzla sahalarda olacağız." ifadeleri kullanıldı.

A TAKIMA OYUNCU HAZIRLAYACAK

SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Türkiye'yi bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Sarı-kırmızılı kulübün Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek altyapı ağırlıklı takımı ise A takıma oyuncu hazırlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.