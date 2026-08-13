Galatasaray'dan voleybolda yeni hamle

Galatasaray Kulübü, erkek voleybolunda 2026-2027 sezonundan itibaren yeni bir yapılanmaya gideceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, altyapı oyuncularından oluşturulacak bir takımla Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek.
"GENÇ YETENEKLERİMİZLE GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türk voleybolunun gelişimi adına her geçen gün ileriye adım atan Galatasaray Spor Kulübü, bu sezon 1. Lig'de de mücadele edecek. Kulübümüz, köklü voleybol geleneği ve spor kültürünü gelecek nesillere aktarmak için voleybol şubesinin aldığı karar sonucu, altyapı oyuncularımızın bulunduğu kadrosuyla Erkekler 1. Ligi'nde yer alacak. Bu sezon filede mücadelemiz daha da büyüyor. Genç yeteneklerimizle geleceği inşa edecek kadromuzla 1. Lig'de de yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. 2026-2027 sezonunda hem üst ligdeki profesyonel takımımızla hem de 1. Lig'de mücadele edecek olan genç ve dinamik kadromuzla sahalarda olacağız." ifadeleri kullanıldı.
A TAKIMA OYUNCU HAZIRLAYACAK
SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Türkiye'yi bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
Sarı-kırmızılı kulübün Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek altyapı ağırlıklı takımı ise A takıma oyuncu hazırlayacak.
"GENÇ YETENEKLERİMİZLE GELECEĞİ İNŞA EDECEĞİZ"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türk voleybolunun gelişimi adına her geçen gün ileriye adım atan Galatasaray Spor Kulübü, bu sezon 1. Lig'de de mücadele edecek. Kulübümüz, köklü voleybol geleneği ve spor kültürünü gelecek nesillere aktarmak için voleybol şubesinin aldığı karar sonucu, altyapı oyuncularımızın bulunduğu kadrosuyla Erkekler 1. Ligi'nde yer alacak. Bu sezon filede mücadelemiz daha da büyüyor. Genç yeteneklerimizle geleceği inşa edecek kadromuzla 1. Lig'de de yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. 2026-2027 sezonunda hem üst ligdeki profesyonel takımımızla hem de 1. Lig'de mücadele edecek olan genç ve dinamik kadromuzla sahalarda olacağız." ifadeleri kullanıldı.
A TAKIMA OYUNCU HAZIRLAYACAK
SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Türkiye'yi bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
Sarı-kırmızılı kulübün Erkekler 1. Ligi'nde mücadele edecek altyapı ağırlıklı takımı ise A takıma oyuncu hazırlayacak.