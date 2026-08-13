Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne gitti: İrfan Can Eğribayat

Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat" ifadeleri kullanıldı.
Kariyerinde Adanaspor ile Göztepe'nin de kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat, 2022 yazında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Sarı-lacivertli forma ile 53 karşılaşmada görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, 2025-26 sezonunun kış transfer döneminde kiralık olarak transfer olduğu Samsunspor'da ise 4 müsabakada süre almıştı.
Kariyerinde Adanaspor ile Göztepe'nin de kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat, 2022 yazında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Sarı-lacivertli forma ile 53 karşılaşmada görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, 2025-26 sezonunun kış transfer döneminde kiralık olarak transfer olduğu Samsunspor'da ise 4 müsabakada süre almıştı.