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Dinamo Minsk-Braga
0-0
13 Ağustos
Shelbourne-Ajax
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Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne gitti: İrfan Can Eğribayat

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonundan bu yana forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın Gençlerbirliği'ne transfer olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 21:05 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 21:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne gitti: İrfan Can Eğribayat
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Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Adanaspor ile Göztepe'nin de kalesini koruyan İrfan Can Eğribayat, 2022 yazında Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Sarı-lacivertli forma ile 53 karşılaşmada görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, 2025-26 sezonunun kış transfer döneminde kiralık olarak transfer olduğu Samsunspor'da ise 4 müsabakada süre almıştı. 

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