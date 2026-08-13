Galatasaray Erkek Voleybol , Emirhan Özçelik'i kadrosuna kattı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında altyapıdan yetişen smaçör Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüp, transferi resmi açıklamayla duyurdu.
1 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk smaçör Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan smaçörümüz, sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Emirhan Özçelik'e sarı-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Emirhan Özçelik, 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alacak.
1 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk smaçör Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan smaçörümüz, sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Emirhan Özçelik'e sarı-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Emirhan Özçelik, 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alacak.