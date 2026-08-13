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Galatasaray Erkek Voleybol , Emirhan Özçelik'i kadrosuna kattı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, altyapısından yetişen smaçör Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türk oyuncu, 2026-2027 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 21:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Erkek Voleybol , Emirhan Özçelik'i kadrosuna kattı
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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında altyapıdan yetişen smaçör Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüp, transferi resmi açıklamayla duyurdu.

1 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk smaçör Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan smaçörümüz, sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Emirhan Özçelik'e sarı-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Emirhan Özçelik, 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alacak.

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