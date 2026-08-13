Tiago Djalo'dan sakatlık açıklaması

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi konuk eden Beşiktaş'ta Tiago Djalo sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılarda maçın en iyilerinden olan Tiago Djalo 74. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Saktlık sonrası Emmanuel Agbadou oyuna girdi.
Portekizli savunma oyuncusu Djalo'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.
SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA
Maçın ardından sakatlığı hakkında sorulan soruya yanıt veren Djalo "Fiziksel olarak iyiyim, doktorumuz iyi olduğumu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Portekizli savunma oyuncusu Djalo'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.
SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA
Maçın ardından sakatlığı hakkında sorulan soruya yanıt veren Djalo "Fiziksel olarak iyiyim, doktorumuz iyi olduğumu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.