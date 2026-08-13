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Tiago Djalo'dan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Hradec Kralove ile oynadığı maçta sakatlanan Tiago Djalo açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 21:43 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2026 22:32
Tiago Djalo'dan sakatlık açıklaması
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi konuk eden Beşiktaş'ta Tiago Djalo sakatlandı ve oyuna devam edemedi.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılarda maçın en iyilerinden olan Tiago Djalo 74. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Saktlık sonrası Emmanuel Agbadou oyuna girdi.

Portekizli savunma oyuncusu Djalo'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.

SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Maçın ardından sakatlığı hakkında sorulan soruya yanıt veren Djalo "Fiziksel olarak iyiyim, doktorumuz iyi olduğumu söyledi. Ben de kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

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