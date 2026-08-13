Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta rekorla başladı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı camiada dikkat çeken bir başlangıcın altına imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihinde Avrupa kupalarında çıktığı ilk 4 maçı da kazanarak bunu başaran ilk teknik direktör oldu.
48 yaşındaki İtalyan teknik adam, Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ta en çok Avrupa galibiyeti alan ilk isim olarak kayıtlara geçti.
48 yaşındaki İtalyan teknik adam, Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ta en çok Avrupa galibiyeti alan ilk isim olarak kayıtlara geçti.