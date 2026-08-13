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Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta rekorla başladı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımda kısa sürede bir ilki başardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 22:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta rekorla başladı!
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı camiada dikkat çeken bir başlangıcın altına imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Vincenzo Italiano, Beşiktaş tarihinde Avrupa kupalarında çıktığı ilk 4 maçı da kazanarak bunu başaran ilk teknik direktör oldu.

48 yaşındaki İtalyan teknik adam, Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ta en çok Avrupa galibiyeti alan ilk isim olarak kayıtlara geçti.

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