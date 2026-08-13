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13 Ağustos
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3-2
13 Ağustos
Dinamo Minsk-Braga
0-0
13 Ağustos
Shelbourne-Ajax
2-2

David Horejs: "Sivok, Beşiktaş'ı anlaşmıştı ama şaşırdım"

Hradec Kralove'nin teknik direktörü David Horejs, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 23:52
Haber: AA
David Horejs: 'Sivok, Beşiktaş'ı anlaşmıştı ama şaşırdım'
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UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Çekya ekibi Hradec Kralove'nin teknik direktörü David Horejs, tur şanslarının ilk maçta azaldığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Horejs, "İlk maçta daha iyi oynadık ve büyük bir şans kaybettik. Rakip 10 kişi kalmıştı, ayağımıza gelen şansı değerlendiremedik. İlk maçta bu şansı azalttık. Bugün gördüğünüz gibi şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Çok genç oyuncularımız var. Atmosfer bizi yüzde 100 etkiledi. Biz daha fazla gol şansı bulduk ama değerlendiremedik. Bugünkü tecrübemiz yetmedi. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, gücünü gördük. 2 gol attılar ve gol yemediler. Bundan sonrası için Beşiktaş'a bol şans diliyorum." diye konuştu.

Beklediğinin üzerinde bir atmosferle karşılaştığını söyleyen Horejs, "Maç öncesinde oyuncularıma burada çok zor bir atmosferin bizi beklediğini anlattım. Tomas Sivok'tan taraftar ve Beşiktaş'la ilgili bilgiler aldım. Böyle bir atmosfer bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Bunu futbolcularıma anlattım. Maçta ayakta kalmaya çalıştık. Mücadelemizden çok mutluyum. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Beşiktaş gibi takımlarla karşılaşmak çok zordur. Ligimizde Slavia Prag gibi takımlara karşı böyle oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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