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Trossard, Beşiktaş taraftarıyla buluştu

Beşiktaş'ın yıldız transferi Leandro Trossard, Hradec Kralove karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 00:08
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Trossard, Beşiktaş taraftarıyla buluştu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türk temsilcisi, 1-0'ın rövanşında rakibini yine aynı skorla yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı kariyerindeki ilk maçına çıktı.

Tüpraş Stadı'na ilk kez ayak basan Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların yoğun tezahüratlarıyla oyuna girdi.

Siyah-beyazlı takımın kadro planlamasında hücum bölgesinin solu için kadroya katılan Trossard, bir süre sağda görev yaptı ve Rashica'nın oyuna girmesinin ardından sola geçti.

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