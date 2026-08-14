Trossard, Beşiktaş taraftarıyla buluştu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türk temsilcisi, 1-0'ın rövanşında rakibini yine aynı skorla yenerek adını play-off turuna yazdırdı.
Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı kariyerindeki ilk maçına çıktı.
Tüpraş Stadı'na ilk kez ayak basan Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların yoğun tezahüratlarıyla oyuna girdi.
Siyah-beyazlı takımın kadro planlamasında hücum bölgesinin solu için kadroya katılan Trossard, bir süre sağda görev yaptı ve Rashica'nın oyuna girmesinin ardından sola geçti.
Beşiktaş'ın bu sezonki yıldız transferlerinden Leandro Trossard, siyah-beyazlı kariyerindeki ilk maçına çıktı.
Tüpraş Stadı'na ilk kez ayak basan Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların yoğun tezahüratlarıyla oyuna girdi.
Siyah-beyazlı takımın kadro planlamasında hücum bölgesinin solu için kadroya katılan Trossard, bir süre sağda görev yaptı ve Rashica'nın oyuna girmesinin ardından sola geçti.
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Beşiktaş'ın galibiyet üçlüsü Trossard'dan geldi!pic.twitter.com/zW9hd0AYXm https://t.co/lU9NbdCKca
— Sporx (@sporx) August 13, 2026