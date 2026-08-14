Lucas Torreira için yeniden ayrılık iddiası!

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın Türkiye'den ayrılmak istediği öne sürüldü. Uruguaylı futbolcunun bu kararının arkasında, İstanbul'da uğradığı saldırıyla ilgili yaşanan son gelişmenin bulunduğu iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENAJERİNE AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ
Galatasaray'da Lucas Torreira konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Güney Amerikalı gazeteci Sebas Giovanelli'nin haberine göre Uruguaylı yıldız, Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Torreira'nın bu yöndeki isteğini menajeri Pablo Bentancur'a ilettiği öne sürüldü.
Haberde Torreira'nın kararının, mayıs ayında kendisine yönelik gerçekleştirilen fiziksel saldırıyla bağlantılı olduğu belirtildi.
TAHLİYE KARARI ENDİŞE YARATTI
Galatasaraylı oyuncunun 12 Mayıs'ta İstanbul'da bir alışveriş merkezinde bir kişi tarafından saldırıya uğradığı, saldırganın cezaevine gönderildiği belirtildi.
Söz konusu kişinin çarşamba günü serbest kaldıktan sonra futbolcunun şoförüne saldırdığı ve "başladığım işi bitirmeye geldim" dediği, Türk polisinin ise yeniden şahsın peşinde olduğu kaydedildi.
Uruguaylı futbolcuya saldıran kişinin tahliye edilmesinin ardından Torreira'nın İstanbul'daki can güvenliği konusunda yeniden endişe duymaya başladığı ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak istediği iddia edildi.
BEYOĞLU'NDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Lucas Torreira, mayıs ayında Beyoğlu'ndaki bir alışveriş merkezinden çıktığı sırada yumruklu saldırıya uğramıştı.
Saldırganın, Galatasaray Kulübü'nün iletişim ekibinde görev yapan bir kişiyle yaşadığı husumet nedeniyle Uruguaylı futbolcuyu hedef aldığı ileri sürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yaşanan gelişmeler sonrasında kulüpten izin alan Torreira, ailesinin yanına gitmek üzere kısa süreliğine Uruguay'a dönmüştü. Bu süreçte yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılabileceği yönünde haberler gündeme gelmişti.
DAHA ÖNCE KALMA KARARI ALMIŞTI
Torreira'nın daha sonra yakın çevresine, "Ayrılmak istiyordum ancak şimdi daha iyiyiz." dediği ve Galatasaray'da kalmaya karar verdiği aktarılmıştı.
Uruguaylı orta sahanın ayrıca sarı-kırmızılı yönetimden sözleşmesinin yenilenmesini istediği öne sürülmüştü. Ancak saldırganın tahliye edilmesinin ardından oyuncunun düşüncesinin yeniden değiştiği iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Sarı-kırmızılı formayla dört sezon üst üste Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili Galatasaray Kulübü veya menajeri Pablo Bentancur'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Galatasaray'da Lucas Torreira konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Güney Amerikalı gazeteci Sebas Giovanelli'nin haberine göre Uruguaylı yıldız, Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Torreira'nın bu yöndeki isteğini menajeri Pablo Bentancur'a ilettiği öne sürüldü.
Haberde Torreira'nın kararının, mayıs ayında kendisine yönelik gerçekleştirilen fiziksel saldırıyla bağlantılı olduğu belirtildi.
TAHLİYE KARARI ENDİŞE YARATTI
Galatasaraylı oyuncunun 12 Mayıs'ta İstanbul'da bir alışveriş merkezinde bir kişi tarafından saldırıya uğradığı, saldırganın cezaevine gönderildiği belirtildi.
Söz konusu kişinin çarşamba günü serbest kaldıktan sonra futbolcunun şoförüne saldırdığı ve "başladığım işi bitirmeye geldim" dediği, Türk polisinin ise yeniden şahsın peşinde olduğu kaydedildi.
Uruguaylı futbolcuya saldıran kişinin tahliye edilmesinin ardından Torreira'nın İstanbul'daki can güvenliği konusunda yeniden endişe duymaya başladığı ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak istediği iddia edildi.
BEYOĞLU'NDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Lucas Torreira, mayıs ayında Beyoğlu'ndaki bir alışveriş merkezinden çıktığı sırada yumruklu saldırıya uğramıştı.
Saldırganın, Galatasaray Kulübü'nün iletişim ekibinde görev yapan bir kişiyle yaşadığı husumet nedeniyle Uruguaylı futbolcuyu hedef aldığı ileri sürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yaşanan gelişmeler sonrasında kulüpten izin alan Torreira, ailesinin yanına gitmek üzere kısa süreliğine Uruguay'a dönmüştü. Bu süreçte yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılabileceği yönünde haberler gündeme gelmişti.
DAHA ÖNCE KALMA KARARI ALMIŞTI
Torreira'nın daha sonra yakın çevresine, "Ayrılmak istiyordum ancak şimdi daha iyiyiz." dediği ve Galatasaray'da kalmaya karar verdiği aktarılmıştı.
Uruguaylı orta sahanın ayrıca sarı-kırmızılı yönetimden sözleşmesinin yenilenmesini istediği öne sürülmüştü. Ancak saldırganın tahliye edilmesinin ardından oyuncunun düşüncesinin yeniden değiştiği iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR
Galatasaray'ın 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Sarı-kırmızılı formayla dört sezon üst üste Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili Galatasaray Kulübü veya menajeri Pablo Bentancur'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.