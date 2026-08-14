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Başakşehir'den Portekiz'e transfer: Matchoi Djalo

Başakşehir, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Matchoi Djalo'nun Portekiz ekibi Nacional'e transfer olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 00:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Başakşehir'den Portekiz'e transfer: Matchoi Djalo
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İstanbul Başakşehir, Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo'nun ülkesinin takımlarından Nacional'e transfer olduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Matchoi Djalo, Portekiz Premier Lig ekiplerinden Nacional'e transfer olmuştur. Djalo'ya kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Portekiz'in Paços Ferreira takımından 2024'te transfer edilen Djalo, geçen sezonu Polonya ekibi Wisla Plock'ta geçirdi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, turuncu-lacivertli formayla 11 resmi müsabakada mücadele etti.

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