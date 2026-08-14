Başakşehir'den Portekiz'e transfer: Matchoi Djalo

İstanbul Başakşehir, Portekizli orta saha oyuncusu Matchoi Djalo'nun ülkesinin takımlarından Nacional'e transfer olduğunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Matchoi Djalo, Portekiz Premier Lig ekiplerinden Nacional'e transfer olmuştur. Djalo'ya kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.
Portekiz'in Paços Ferreira takımından 2024'te transfer edilen Djalo, geçen sezonu Polonya ekibi Wisla Plock'ta geçirdi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, turuncu-lacivertli formayla 11 resmi müsabakada mücadele etti.
Portekiz'in Paços Ferreira takımından 2024'te transfer edilen Djalo, geçen sezonu Polonya ekibi Wisla Plock'ta geçirdi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, turuncu-lacivertli formayla 11 resmi müsabakada mücadele etti.