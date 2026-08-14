Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Cincinnati Open'da ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD'de düzenlenen WTA 1000 Cincinnati Open'ın ilk turunda Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cincinnati kentinde sert zeminde düzenlenen turnuvanın ilk turunda dünya 61 numarası Kasatkina ile karşılaşan Zeynep, ilk seti 6-2 kaybetti. İkinci setti 7-6 kazanan Zeynep, karşılaşmayı final setine taşıdı.
Üçüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan Zeynep Sönmez, seti 6-3, maçı da 2-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.
Zeynep Sönmez'in ikinci turdaki rakibi dünya 10 numarası ABD'li Amanda Anisimova olacak.
Üçüncü sette üstün bir oyun ortaya koyan Zeynep Sönmez, seti 6-3, maçı da 2-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.
Zeynep Sönmez'in ikinci turdaki rakibi dünya 10 numarası ABD'li Amanda Anisimova olacak.