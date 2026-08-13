Filip Cihak: 'Beşiktaş atmosferi büyük tecrübe'

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Çekya ekibi Hradec Kralove'de futbolculardan Filip Cihak açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çek ekibinin savunma oyuncusu Filip Cihak golle ilgili olarak, "Defansı ileride kurduk. Rakibimiz golü kontra ataktan buldu. Belki rakibime yetişebilirdim ama yetişemedim, üzgünüm." dedi.
Cihak ayrıca "Bence tüm futbolcular böyle bir atmosferde oynamak isterler. 90 dakika boyunca oyuna konsantre olmak istedim, konsantre olmak için çok uğraştım. Böyle bir atmosfer yaşadığım için çok mutluyum. Bu iki maç ben ve arkadaşlarıma büyük tecrübe kazandırdı. Bundan sonraki maçlarda da aynı mücadeleyi vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Cihak ayrıca "Bence tüm futbolcular böyle bir atmosferde oynamak isterler. 90 dakika boyunca oyuna konsantre olmak istedim, konsantre olmak için çok uğraştım. Böyle bir atmosfer yaşadığım için çok mutluyum. Bu iki maç ben ve arkadaşlarıma büyük tecrübe kazandırdı. Bundan sonraki maçlarda da aynı mücadeleyi vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.