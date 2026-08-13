13 Ağustos
Beşiktaş-H. Kralove
1-0
13 Ağustos
Anderlecht-PAOK
3-2
13 Ağustos
Rangers-Jagiellonia Bialystok
1-1
13 Ağustos
Heart of Midlothian-Benfica
1-1
13 Ağustos
Qarabag FK-Dynamo Kiev
2-0
13 Ağustos
FC Midtjylland-Bohemian FC
3-2
13 Ağustos
Dinamo Minsk-Braga
0-0
13 Ağustos
Shelbourne-Ajax
2-2

Filip Cihak: "Beşiktaş atmosferi büyük tecrübe"

Hradec Kralove'de futbolculardan Filip Cihak, Beşiktaş maçı sonrası görüşlerini dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Ağustos 2026 23:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filip Cihak: 'Beşiktaş atmosferi büyük tecrübe'
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UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu rövanşında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Çekya ekibi Hradec Kralove'de futbolculardan Filip Cihak açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çek ekibinin savunma oyuncusu Filip Cihak golle ilgili olarak, "Defansı ileride kurduk. Rakibimiz golü kontra ataktan buldu. Belki rakibime yetişebilirdim ama yetişemedim, üzgünüm." dedi.

Cihak ayrıca "Bence tüm futbolcular böyle bir atmosferde oynamak isterler. 90 dakika boyunca oyuna konsantre olmak istedim, konsantre olmak için çok uğraştım. Böyle bir atmosfer yaşadığım için çok mutluyum. Bu iki maç ben ve arkadaşlarıma büyük tecrübe kazandırdı. Bundan sonraki maçlarda da aynı mücadeleyi vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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