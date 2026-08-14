Lucumi, Türkiye'ye gelmedi! Juventus'u seçti!

İtalya Ligi takımlarından Bologna'nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi'nin Juventus'a transferinde el sıkışmaya çok yakın bir noktaya gelindi. İki kulüp arasındaki görüşmeler son aşamaya taşınırken, transferin 20 milyon euro bonservis bedeli ve gelecekteki olası bir satışta %10'luk pay üzerinden tamamlanması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SÖZLEŞME DETAYLARI
28 yaşındaki savunmacı, Juventus ile 2031'e kadar geçerli olacak bir sözleşmeye imza atacak. Anlaşmaya göre Lucumi, Juventus'ta yıllık 2,5 milyon euro kazanacak.
TÜRKİYE'Yİ İSTEMEDİ, JUVENTUS...
Kolombiyalı stoperin transfer sürecinde tavrı dikkat çekti. İtalyan basının iddiasına göre Lucumi, aralarında iki Premier Lig ve iki Süper Lig kulübünün de bulunduğu teklifleri geri çevirerek sadece Juventus'a transfer olmak için bekledi.
Bologna cephesinde ise stoperin sözleşmesinin 2027 yazında sona erecek olması, kulübü bu yaz satış konusunda daha esnek davranmaya itti.
28 yaşındaki savunmacı, Juventus ile 2031'e kadar geçerli olacak bir sözleşmeye imza atacak. Anlaşmaya göre Lucumi, Juventus'ta yıllık 2,5 milyon euro kazanacak.
TÜRKİYE'Yİ İSTEMEDİ, JUVENTUS...
Kolombiyalı stoperin transfer sürecinde tavrı dikkat çekti. İtalyan basının iddiasına göre Lucumi, aralarında iki Premier Lig ve iki Süper Lig kulübünün de bulunduğu teklifleri geri çevirerek sadece Juventus'a transfer olmak için bekledi.
Bologna cephesinde ise stoperin sözleşmesinin 2027 yazında sona erecek olması, kulübü bu yaz satış konusunda daha esnek davranmaya itti.