Alexander Nübel'den Beşiktaş taraftarına mesaj!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi ilk maçta olduğu gibi 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonuçla siyah-beyazlıların savunmadaki başarılı performansı da devam etti ve bu sezonki dördüncü resmi karşılaşmadan da gol yemeden ayrıldı.
Siyah-beyazlı formayla çıktığı 4 maçta da rakiplerine gol şansı vermeyen Alexander Nübel, Hradec Kralove karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"GOL YEMEMEK HER ZAMAN GÜZEL AMA..."
Performansından memnun olup olmadığı sorulan Nübel, "Evet, gol yemeden bitirmek her zaman güzel. Bugün kazanmamız çok ama çok önemliydi. Bir üst tura çıktık. Avrupa'yı garantiledik ama hedefimiz Avrupa Ligi'ne kalmak. Bu yüzden çok önemli bir galibiyet aldık." yanıtını verdi.
"TAKIMI BÖYLE DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİNLER"
Beşiktaş taraftarının kısa sürede sevgisini kazanan Nübel, taraftara "Evet, destekleri için teşekkür ederim. Tabii ki harika. Takımı böyle desteklemeye devam edin. En önemlisi de bu." ifadeleriyle seslendi.
Siyah-beyazlı formayla çıktığı 4 maçta da rakiplerine gol şansı vermeyen Alexander Nübel, Hradec Kralove karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"GOL YEMEMEK HER ZAMAN GÜZEL AMA..."
Performansından memnun olup olmadığı sorulan Nübel, "Evet, gol yemeden bitirmek her zaman güzel. Bugün kazanmamız çok ama çok önemliydi. Bir üst tura çıktık. Avrupa'yı garantiledik ama hedefimiz Avrupa Ligi'ne kalmak. Bu yüzden çok önemli bir galibiyet aldık." yanıtını verdi.
"TAKIMI BÖYLE DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİNLER"
Beşiktaş taraftarının kısa sürede sevgisini kazanan Nübel, taraftara "Evet, destekleri için teşekkür ederim. Tabii ki harika. Takımı böyle desteklemeye devam edin. En önemlisi de bu." ifadeleriyle seslendi.