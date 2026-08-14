13 Ağustos
Beşiktaş-H. Kralove
1-0
13 Ağustos
Anderlecht-PAOK
3-2
13 Ağustos
Rangers-Jagiellonia Bialystok
1-1
13 Ağustos
Heart of Midlothian-Benfica
1-1
13 Ağustos
Qarabag FK-Dynamo Kiev
2-0
13 Ağustos
FC Midtjylland-Bohemian FC
3-2
13 Ağustos
Dinamo Minsk-Braga
0-0
13 Ağustos
Shelbourne-Ajax
2-2

Alexander Nübel'den Beşiktaş taraftarına mesaj!

Beşiktaş formasıyyla çıktığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Alexander Nübel, Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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calendar 14 Ağustos 2026 01:01 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 01:06
Alexander Nübel'den Beşiktaş taraftarına mesaj!
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi ilk maçta olduğu gibi 1-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sonuçla siyah-beyazlıların savunmadaki başarılı performansı da devam etti ve bu sezonki dördüncü resmi karşılaşmadan da gol yemeden ayrıldı.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı 4 maçta da rakiplerine gol şansı vermeyen Alexander Nübel, Hradec Kralove karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"GOL YEMEMEK HER ZAMAN GÜZEL AMA..."

Performansından memnun olup olmadığı sorulan Nübel, "Evet, gol yemeden bitirmek her zaman güzel. Bugün kazanmamız çok ama çok önemliydi. Bir üst tura çıktık. Avrupa'yı garantiledik ama hedefimiz Avrupa Ligi'ne kalmak. Bu yüzden çok önemli bir galibiyet aldık." yanıtını verdi.

"TAKIMI BÖYLE DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİNLER"

Beşiktaş taraftarının kısa sürede sevgisini kazanan Nübel, taraftara "Evet, destekleri için teşekkür ederim. Tabii ki harika. Takımı böyle desteklemeye devam edin. En önemlisi de bu." ifadeleriyle seslendi.

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