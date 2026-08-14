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Ferran Torres; Barcelona'dan PSG'ye

Barcelona ile Paris Saint Germain, Ferran Torres'in transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 01:06
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Ferran Torres; Barcelona'dan PSG'ye
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Barcelona forması giyen Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferinde prensip anlaşmasına varıldı. Fransız ekibinin 26 yaşındaki hücum oyuncusu için yaklaşık 50 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

İspanyol haber ajansı EFE'nin kulübe yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Barcelona ile Paris Saint-Germain, Ferran Torres'in transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Yaklaşık 50 milyon euro garanti ücret üzerinden el sıkışan iki kulübün evrak işlemlerine başladığı ve transferi önümüzdeki günlerde tamamlamayı planladığı kaydedildi.

PSG'nin daha önce yaptığı 40 milyon euro garanti ücret ve 10 milyon euro bonus içeren teklif Barcelona tarafından kabul edilmemişti.

FERRAN TORRES, PSG'Yİ İSTEDİ

Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek Ferran Torres'in, geçtiğimiz hafta kulüp yönetimine PSG'ye gitmek istediğini bildirdiği belirtildi.

Transfer görüşmelerinin ilerlemesi üzerine İspanyol futbolcuya Barcelona'nın sezon öncesi çalışmalarına katılmaması için izin verildi. Resmi açıklamanın, evrak işlemleri ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

LUIS ENRIQUE İLE YENİDEN

Ferran Torres, transferin tamamlanması halinde İspanya Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Luis Enrique ile yeniden bir araya gelecek.

Gonçalo Ramos ve Randal Kolo Muani ile yollarını ayıran PSG, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen İspanyol yıldızla kadrosundaki alternatifleri artırmayı hedefliyor.

DÜNYA KUPASI'NDA TARİHE GEÇTİ

Ferran Torres, 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı uzatma bölümünde attığı golle İspanya'ya şampiyonluğu getiren isim olmuştu.

Barcelona'daki son sezonunda 49 karşılaşmada 21 gol atan Torres, Katalan ekibindeki toplam 207 maçında 65 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.

2022'DE BARCELONA'YA GELDİ

Valencia altyapısından yetişen Ferran Torres, Manchester City macerasının ardından Ocak 2022'de Barcelona'ya transfer oldu.

Katalan ekibi, İspanyol oyuncu için Manchester City'ye 55 milyon euro garanti ücret ve 10 milyon euroya ulaşan bonuslar içeren bir paket sunmuştu.

İspanyol basınında daha önce yer alan haberlere göre Barcelona, Torres'in sözleşmesini yenilemesi halinde Manchester City'ye ödenmesi gereken 8 milyon euroluk ek maddeden de transfer sayesinde kurtulacak.

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