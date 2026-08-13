Olaitan: 'Beşiktaş'ta tarih yazmak istiyorum'

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. İlk maçta da rakibini aynı skorla geçen siyah-beyazlılar, toplamda 2-0'lık üstünlükle tur atladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Junior Olaitan, takım arkadaşlarını tebrik ederek Avrupa'da devam etmeyi garantilediklerini söyledi.





"HERKES'TEN BİR ŞEY ÖĞRENİYORUM"

Olaitan, "Takımı tebrik ederim. Avrupa'dayız artık, bunu garantiledik. Zalgiris ile oynayacağız. Umarım böyle bir şey olmaz ama kaybetsek bile Avrupa'da devam edeceğiz. Her gün Orkun'dan, Salih'ten ve herkesten bir şey öğreniyorum. Teknik direktörümüzden de bir şeyler öğreniyorum. Beşiktaş için daha iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.





"İKİSİ DE HARİKA TEKNİK ADAM"

Sergen Yalçın ile Vincenzo Italiano arasındaki farklara da değinen genç futbolcu, "Sergen Yalçın farklı, Vincenzo Italiano farklı. İkisi de harika teknik adamlar ama farklı oyun anlayışları var. Italiano hep öne gitmemizi istiyor. Bu anlamda farklılık olabilir. Oynadığım pozisyondan da çok mutluyum." dedi.





"ORADA OLACAĞINI BİLİYORDUM"

"BEŞİKTAŞ'TA TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

Milot Rashica ve Vaclav Cerny ile yaşadığı bir pozisyonu da anlatan Olaitan,şeklinde konuştu.

Junior Olaitan, kariyer hedefiyle ilgili ise, "Beşiktaş'ta tarih yazmak ve tarih sayfalarında olmak istiyorum. Beşiktaş'ın alacağı kupalarda adım geçsin istiyorum. Yanlış anlaşılmasın, Avrupa'da da oynamak isterim. Beşiktaş zaten büyük bir kulüp... Taraftarlar yanlış anlamasın, Beşiktaş büyük takım." dedi.



