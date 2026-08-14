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Beşiktaş'ta Cerny siftah yaptı!

Beşiktaş'ta eleştirilerin odağındaki Vaclav Cerny, Hradec Kralove karşısında bu sezonki ilk golünü kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 00:15
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Cerny siftah yaptı!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türk temsilcisi, 1-0'ın rövanşında rakibini yine aynı skorla yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren Vaclav Cerny, bu sezonki ilk golünü attı.

Siyah-beyazlı takımda taraftarların son zamanlarda yoğun eleştirilerine maruz kalan Çek oyuncu, 40. dakikada Junior Olaitan'ın pası sonrası orta sahadan aldığı topu rakip kaleye kadar sürerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Geçen sezon son golünü Çaykur Rizespor'la oynanan son lig maçında kaydeden Cerny, 66. dakikada yerini Leandro Trossard'a bıraktı.

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