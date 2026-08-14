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Beşiktaş'ta Vlahovic'e sevgi gösterisi

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, Hradec Kralove maçını locadan izlerken taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 00:12
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Vlahovic'e sevgi gösterisi
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türk temsilcisi, 1-0'ın rövanşında rakibini yine aynı skorla yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmayı statta izleyen Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic'e sevgi gösterisinde bulundu.

Sırp oyuncunun maçı locada izlediğini fark eden Beşiktaşlı taraftarlar, Vlahovic lehine tezahürat yaptı.

Golcü oyuncu da siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi.

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