13 Ağustos
Beşiktaş-H. Kralove
1-0
13 Ağustos
Anderlecht-PAOK
3-2
13 Ağustos
Rangers-Jagiellonia Bialystok
1-1
13 Ağustos
Heart of Midlothian-Benfica
1-1
13 Ağustos
Qarabag FK-Dynamo Kiev
2-0
13 Ağustos
FC Midtjylland-Bohemian FC
3-2
13 Ağustos
Dinamo Minsk-Braga
0-0
13 Ağustos
Shelbourne-Ajax
2-2

Galatasaray'ı üzen Leao gelişmesi

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rafael Leao'nun yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Manchester United maçında forma giyemeyeceği ve sezonun ilk haftasının da riske girdiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 00:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ı üzen Leao gelişmesi
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao'dan Milan'a kötü haber geldi.

Portekizli yıldız, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Manchester United ile oynanacak hazırlık maçında forma giyemeyecek. Leao'nun yeni sezonun ilk haftasında sahada olup olmayacağı da belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

LEAO'DAN KÖTÜ HABER

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Rafael Leao, antrenmanda kuadriseps kasında rahatsızlık yaşadı. Kasındaki zorlanma nedeniyle 15 Ağustos'ta Manchester United ile oynanacak hazırlık maçında görev yapamayacak.

İki günlük süreçte forma giyecek duruma gelmesinin mümkün olmadığı belirtilen Leao'nun önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirmeye alınacağı aktarıldı.

TORINO MAÇI ŞÜPHELİ

Leao'nun 23 Ağustos'ta oynanacak Torino-Milan karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği de şu an için net değil.

Portekizli futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Milan cephesinin temkinli hareket edeceği ifade edilirken, Torino maçının Leao için ayrıca dikkat çekici bir anlamı bulunuyor.

Yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında yine Torino karşılaşmasında sakatlanmış ve sonrasında kas problemleri ile pubalji nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

GALATASARAY TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

Leao'nun sakatlığı, Galatasaray ile ilgili transfer sürecinin de yakından takip edilmesine neden oldu.

Sarı-kırmızılıların uzun süredir Portekizli yıldız için girişimlerini sürdürdüğü belirtilirken, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli de Galatasaray'ın alternatif gündeminde bulunuyor.

Haberde, Leao için önümüzdeki 7-10 gün içerisinde önemli bir karar alınabileceği kaydedildi.

LEAO İÇİN 10+2 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME

Galatasaray'ın Leao'ya sezon başında sunduğu teklifin yıllık en az 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus içerdiği aktarıldı.

Milan'ın ise Portekizli oyuncunun transferinden yaklaşık 45 milyon euro gelir elde edebileceği ifade edildi. Ancak Milan Başkanı Gerry Cardinale'nin daha yüksek bir bonservis talep ettiği belirtildi.

Leao'nun Milan'da geçirdiği 7 yılın ardından kariyerinin önemli bir karar aşamasında olduğu vurgulanırken, Portekizli yıldızın takımda kalıp kalmayacağına kendisinin vereceği kararın belirleyici olacağı kaydedildi.

Galatasaray cephesinde ise Leao transferi için önümüzdeki günlerin kritik olması bekleniyor.

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