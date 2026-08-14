Leicester City satışa çıktı!

2015-2016 sezonunda Premier League şampiyonluğuna ulaşarak futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atan Leicester City satışa çıkarıldı. Kulübün 16 yıllık sahibi King Power'ın 234 milyon euroyu aşan bir bedel beklediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "PROJECT LINEUP" İLE ALICI ARANIYOR
Sky Sports'un haberine göre Taylandlı Srivaddhanaprabha ailesinin kontrolündeki King Power, Leicester City için potansiyel alıcı arayışına başladı.
ABD merkezli yatırım bankası Citigroup'un danışmanlığında yürütülen satış sürecine "Project Lineup" adı verildi. Potansiyel yatırımcılara sekiz sayfalık bir tanıtım dosyası gönderildiği kaydedildi.
Satış dosyasında kulübün fiziksel varlıklarına yaklaşık 262 milyon euro değer biçilirken, futbol takımları için ayrıca bir değerleme yapılmadı.
Leicester City ise satış süreciyle ilgili yorum yapmayı reddetti.
SATIŞ PAKETİNDE NELER VAR?
Satış paketinde Leicester City'nin erkek ve kadın futbol takımları, altyapısı, 32 bin seyirci kapasiteli King Power Stadyumu ve kulübün antrenman tesisleri bulunuyor.
Belçika ekibi OH Leuven de King Power'ın satışa sunduğu varlıklar arasında yer alıyor.
Leicester'ın 2020'de kullanmaya başladığı Seagrave antrenman merkezine satış dosyasında yaklaşık 141,5 milyon euro değer biçildi. Kadın takımının kullandığı Belvoir Drive tesisi ile stadyum çevresindeki araziler de pakete dahil edildi.
ÜÇ YILDA 211 MİLYON EURO ZARAR
Leicester City'nin sportif düşüşüne ciddi mali kayıplar da eşlik etti.
Kulübün 2023, 2024 ve 2025 mali yıllarında açıkladığı vergi öncesi zararların toplamı yaklaşık 211 milyon euroya ulaştı. Son açıklanan mali tabloda yaklaşık 121 milyon euroluk banka kredisi kalemi yer aldı.
Bununla birlikte King Power'ın son yıllarda yaklaşık 351 milyon euroluk kulüp borcunu özkaynağa çevirdiği belirtildi. Sky Sports, bu işlemlerin ardından Leicester'ın mevcut satış sürecinde büyük ölçüde borçsuz bir kulüp olarak pazarlandığını aktardı.
Citigroup'un hazırladığı tanıtım dosyasında kulübün 2026 mali yılı gelirinin 113,5 milyon euroyu aşmasının beklendiği ifade edildi.
İKİ SEZONDA LEAGUE ONE'A DÜŞTÜ
Leicester City, Premier League'den düştükten bir sezon sonra Championship'e de veda ederek League One'ın yolunu tuttu.
İngiliz futbolunun en üst kademesinden üçüncü lige art arda iki küme düşmeyle gerileyen Leicester, Premier League döneminde bunu yaşayan beşinci takım oldu.
Kulüp, 2026-2027 sezonunda tarihinde ikinci kez İngiliz futbolunun üçüncü kademesinde mücadele edecek. Leicester son dört sezonda üç kez küme düşerken, bir kez de Championship şampiyonu olarak Premier League'e yükseldi.
SATIŞ DOSYASINDA ŞAMPİYONLUK VURGUSU
Tanıtım dosyasında Leicester'ın League One'daki mevcut durumuna yer verilmezken, kulübün geçmiş başarıları öne çıkarıldı.
Leicester'ın 5.000'e 1 şampiyonluk oranıyla kazandığı 2016 Premier League kupası ile 2021'de elde ettiği FA Cup ve Community Shield başarılarına özellikle vurgu yapıldı.
Dosyada Leicester, 2000 yılından bu yana İngiliz futbolunun en başarılı altıncı kulübü olarak tanıtıldı. Ben Chilwell, Harvey Barnes ve Kiernan Dewsbury-Hall gibi oyunculardan elde edilen transfer gelirleri de kulübün ticari potansiyeline örnek gösterildi.
Gary Lineker ve Emile Heskey ise Leicester'ın yetiştirdiği veya kariyerinde önemli yer tuttuğu eski yıldızlar arasında sıralandı.
16 YILLIK DÖNEM SONA EREBİLİR
King Power, Leicester City'yi 2010 yılında Milan Mandaric'ten yaklaşık 41 milyon euro karşılığında satın almıştı.
Vichai Srivaddhanaprabha yönetimindeki Leicester, 2016'da Premier League şampiyonluğuna ulaştı. Vichai'nin 27 Ekim 2018'de stadyumun dışında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından kulübün başkanlığını oğlu Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha devraldı.
King Power'ın satış için acele etmediği ve güvenilir bir alıcı bulunana kadar kulübe mali desteğini sürdüreceği belirtildi. Satışın tamamlanması halinde Leicester City'deki 16 yıllık Tayland dönemi sona erecek.
Sky Sports'un haberine göre Taylandlı Srivaddhanaprabha ailesinin kontrolündeki King Power, Leicester City için potansiyel alıcı arayışına başladı.
ABD merkezli yatırım bankası Citigroup'un danışmanlığında yürütülen satış sürecine "Project Lineup" adı verildi. Potansiyel yatırımcılara sekiz sayfalık bir tanıtım dosyası gönderildiği kaydedildi.
Satış dosyasında kulübün fiziksel varlıklarına yaklaşık 262 milyon euro değer biçilirken, futbol takımları için ayrıca bir değerleme yapılmadı.
Leicester City ise satış süreciyle ilgili yorum yapmayı reddetti.
SATIŞ PAKETİNDE NELER VAR?
Satış paketinde Leicester City'nin erkek ve kadın futbol takımları, altyapısı, 32 bin seyirci kapasiteli King Power Stadyumu ve kulübün antrenman tesisleri bulunuyor.
Belçika ekibi OH Leuven de King Power'ın satışa sunduğu varlıklar arasında yer alıyor.
Leicester'ın 2020'de kullanmaya başladığı Seagrave antrenman merkezine satış dosyasında yaklaşık 141,5 milyon euro değer biçildi. Kadın takımının kullandığı Belvoir Drive tesisi ile stadyum çevresindeki araziler de pakete dahil edildi.
ÜÇ YILDA 211 MİLYON EURO ZARAR
Leicester City'nin sportif düşüşüne ciddi mali kayıplar da eşlik etti.
Kulübün 2023, 2024 ve 2025 mali yıllarında açıkladığı vergi öncesi zararların toplamı yaklaşık 211 milyon euroya ulaştı. Son açıklanan mali tabloda yaklaşık 121 milyon euroluk banka kredisi kalemi yer aldı.
Bununla birlikte King Power'ın son yıllarda yaklaşık 351 milyon euroluk kulüp borcunu özkaynağa çevirdiği belirtildi. Sky Sports, bu işlemlerin ardından Leicester'ın mevcut satış sürecinde büyük ölçüde borçsuz bir kulüp olarak pazarlandığını aktardı.
Citigroup'un hazırladığı tanıtım dosyasında kulübün 2026 mali yılı gelirinin 113,5 milyon euroyu aşmasının beklendiği ifade edildi.
İKİ SEZONDA LEAGUE ONE'A DÜŞTÜ
Leicester City, Premier League'den düştükten bir sezon sonra Championship'e de veda ederek League One'ın yolunu tuttu.
İngiliz futbolunun en üst kademesinden üçüncü lige art arda iki küme düşmeyle gerileyen Leicester, Premier League döneminde bunu yaşayan beşinci takım oldu.
Kulüp, 2026-2027 sezonunda tarihinde ikinci kez İngiliz futbolunun üçüncü kademesinde mücadele edecek. Leicester son dört sezonda üç kez küme düşerken, bir kez de Championship şampiyonu olarak Premier League'e yükseldi.
SATIŞ DOSYASINDA ŞAMPİYONLUK VURGUSU
Tanıtım dosyasında Leicester'ın League One'daki mevcut durumuna yer verilmezken, kulübün geçmiş başarıları öne çıkarıldı.
Leicester'ın 5.000'e 1 şampiyonluk oranıyla kazandığı 2016 Premier League kupası ile 2021'de elde ettiği FA Cup ve Community Shield başarılarına özellikle vurgu yapıldı.
Dosyada Leicester, 2000 yılından bu yana İngiliz futbolunun en başarılı altıncı kulübü olarak tanıtıldı. Ben Chilwell, Harvey Barnes ve Kiernan Dewsbury-Hall gibi oyunculardan elde edilen transfer gelirleri de kulübün ticari potansiyeline örnek gösterildi.
Gary Lineker ve Emile Heskey ise Leicester'ın yetiştirdiği veya kariyerinde önemli yer tuttuğu eski yıldızlar arasında sıralandı.
16 YILLIK DÖNEM SONA EREBİLİR
King Power, Leicester City'yi 2010 yılında Milan Mandaric'ten yaklaşık 41 milyon euro karşılığında satın almıştı.
Vichai Srivaddhanaprabha yönetimindeki Leicester, 2016'da Premier League şampiyonluğuna ulaştı. Vichai'nin 27 Ekim 2018'de stadyumun dışında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından kulübün başkanlığını oğlu Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha devraldı.
King Power'ın satış için acele etmediği ve güvenilir bir alıcı bulunana kadar kulübe mali desteğini sürdüreceği belirtildi. Satışın tamamlanması halinde Leicester City'deki 16 yıllık Tayland dönemi sona erecek.