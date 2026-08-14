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Galatasaray rekor kırdıracak: Gabriel Martinelli

Arsenal, Martinelli'yi tarihinin en büyük bonservis geliriyle göndermeye hazırlanıyor. İngiliz basını, Cimbom'un Brezilyalı sol kanadı kadrosuna katmak için 45 milyon Euro önerdiğini Topçuların ise 50 milyon Euro talep ettiğini yazdı. Görüşmeler sürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 10:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray rekor kırdıracak: Gabriel Martinelli
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Yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir hücum takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, transferde büyük oynuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Sports DE'nin haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, Gabriel Martinelli için Arsenal'in kapısını 45 milyon Euro'luk teklifle çaldı.

G.SARAY VAZGEÇMEDİ, GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Topçular'ın ise daha yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor. İngiliz ekibinin, oyuncusuna karşılık 50 milyon Euro talep ettiği kaydedildi. Buna rağmen sarı-kırmızılıların transferden vazgeçmediği ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

YERİNİ DOLDURURSA YOLLAYACAK

Aslan'ın daha önce Leao için Milan ile yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamamasının ardından Martinelli dosyasına ağırlık verdiği aktarıldı. Arsenal, yerini doldurması durumunda Brezilyalı yıldızının ayrılığına sıcak bakıyor. Topçular, 25 yaşındaki oyuncuyu G.Saray verirse kulüp tarihinin satışını yapacak. Haberde, Daha önce Beşiktaş formasını da giyen Oxlade-Chamberlain'in 2019'da 35 milyon Sterlin'e (41 milyon Euro) Liverpool'a transfer olmasıyla kırılan rekorun aşılacağı vurgulandı.  

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