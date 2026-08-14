14 Ağustos
Galatasaray-Arca Çorum FK
21:30
14 Ağustos
Klaksvik-Lech Poznan
21:00
14 Ağustos
Esenler Erokspor-Sarıyer
21:30
14 Ağustos
Telstar-S. Rotterdam
21:00
14 Ağustos
E.Braunschweig-Bochum
19:30
14 Ağustos
Holstein Kiel-St. Pauli
19:30
14 Ağustos
Cercle Brugge-St.Truiden
21:45
14 Ağustos
LASK-Ried
20:30
14 Ağustos
Sporting CP-V. Guimaraes
22:15
14 Ağustos
FC Orenburg-Lokomotiv Moscow
17:00
14 Ağustos
Wolves-Blackburn Rovers
22:00

Okan Buruk'tan Osimhen'e uyarı: "Sakin kal!"

Sezonun açılışını Çorum FK maçıyla bu akşam yapacak Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Al Hilal'den teklifi veto eden süper forvet Osimhen; takımın lideri olarak ön plana çıkıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 09:11
Haber: Sabah
Okan Buruk'tan Osimhen'e uyarı: 'Sakin kal!'
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Transferdeki sessizliğe üzülen Galatasaray taraftarının tek tesellisi Victor Osimhen'in takımda kalması oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'in ilgisine olumsuz karşılık veren Osimhen, sarı-kırmızılı takımla ilk kez sezon öncesi kampına katıldı. Nijeryalı golcü, genç oyunculara sık sık motive edici konuşmalar yaptı.

OKAN BURUK'TAN 'SAKİN KAL' UYARISI

Teknik heyet de bu akşamki Çorum FK maçı öncesi dünyaca ünlü yıldızla özel bir görüşme yaptı. Hazırlık maçlarında sinirli gözüken ve rakipleriyle sert tartışmalar yaşayan yıldız oyuncu, sakin kalması yönünde hocası Okan Buruk tarafından uyarıldı.

Kaptan Abdülkerim Bardakcı ve takım arkadaşları da Osimhen'le konuşarak kendisinin takım için önemini vurguladı. 26 yaşındaki yıldız, takımın liderlerinden biri olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY KARNESİ

Osimhen, Galatasaray kariyerinde 3 kupa kazandı. 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kaldıran ünlü golcü, 74 maçta da 59 gol attı.  

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