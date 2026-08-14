Okan Buruk'tan Osimhen'e uyarı: 'Sakin kal!'

Transferdeki sessizliğe üzülen Galatasaray taraftarının tek tesellisi Victor Osimhen'in takımda kalması oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Suudi Arabistan'dan Al-Hilal'in ilgisine olumsuz karşılık veren Osimhen, sarı-kırmızılı takımla ilk kez sezon öncesi kampına katıldı. Nijeryalı golcü, genç oyunculara sık sık motive edici konuşmalar yaptı.
OKAN BURUK'TAN 'SAKİN KAL' UYARISI
Teknik heyet de bu akşamki Çorum FK maçı öncesi dünyaca ünlü yıldızla özel bir görüşme yaptı. Hazırlık maçlarında sinirli gözüken ve rakipleriyle sert tartışmalar yaşayan yıldız oyuncu, sakin kalması yönünde hocası Okan Buruk tarafından uyarıldı.
Kaptan Abdülkerim Bardakcı ve takım arkadaşları da Osimhen'le konuşarak kendisinin takım için önemini vurguladı. 26 yaşındaki yıldız, takımın liderlerinden biri olarak öne çıkıyor.
GALATASARAY KARNESİ
Osimhen, Galatasaray kariyerinde 3 kupa kazandı. 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kaldıran ünlü golcü, 74 maçta da 59 gol attı.
OKAN BURUK'TAN 'SAKİN KAL' UYARISI
Teknik heyet de bu akşamki Çorum FK maçı öncesi dünyaca ünlü yıldızla özel bir görüşme yaptı. Hazırlık maçlarında sinirli gözüken ve rakipleriyle sert tartışmalar yaşayan yıldız oyuncu, sakin kalması yönünde hocası Okan Buruk tarafından uyarıldı.
Kaptan Abdülkerim Bardakcı ve takım arkadaşları da Osimhen'le konuşarak kendisinin takım için önemini vurguladı. 26 yaşındaki yıldız, takımın liderlerinden biri olarak öne çıkıyor.
GALATASARAY KARNESİ
Osimhen, Galatasaray kariyerinde 3 kupa kazandı. 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kaldıran ünlü golcü, 74 maçta da 59 gol attı.