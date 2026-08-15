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Juventus, Ederson için menajer Jorge Mendes ile görüştü

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan kaleci Ederson için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 02:52
Haber: Sporx.com dış haberler
Juventus, Ederson için menajer Jorge Mendes ile görüştü
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Ederson transferi için menajer Jorge Mendes ile temas kurdu.

Bu gelişme, İtalyan ekibinin Brezilyalı file bekçisine yönelik ilgisindeki ilk somut adım olarak değerlendirilirken, olası transferin mali şartlarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Geçen sezon başında Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, sarı-lacivertli formayla 36 karşılaşmada görev yaptı ve 13 maçta kalesini gole kapattı.

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