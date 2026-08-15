Juventus, Ederson için menajer Jorge Mendes ile görüştü

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, kaleci transferinde rotasını Ederson Moraes'e çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENDES İLE İLK TEMAS
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Ederson transferi için menajer Jorge Mendes ile temas kurdu.
Bu gelişme, İtalyan ekibinin Brezilyalı file bekçisine yönelik ilgisindeki ilk somut adım olarak değerlendirilirken, olası transferin mali şartlarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Geçen sezon başında Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, sarı-lacivertli formayla 36 karşılaşmada görev yaptı ve 13 maçta kalesini gole kapattı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Ederson transferi için menajer Jorge Mendes ile temas kurdu.
Bu gelişme, İtalyan ekibinin Brezilyalı file bekçisine yönelik ilgisindeki ilk somut adım olarak değerlendirilirken, olası transferin mali şartlarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Geçen sezon başında Manchester City'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ederson, sarı-lacivertli formayla 36 karşılaşmada görev yaptı ve 13 maçta kalesini gole kapattı.