Fenerbahçe kamp kadrosunda 13 eksik!

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kadroda kaleci olarak Tarık Çetin ve 18 yaşındaki Kuzey Sapaz yer aldı. Ederson ve Mert Günok ise sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Ayrıca yeni transferlerden Romelu Lukaku da kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer almayan isimler
X Romelu Lukaku
X Ederson Ederson
X Cengiz Ünder
X Sidiki Cherif
X Mert Günok
X Çağlar Söyüncü
X Jayden Oosterwolde
X Anthony Musaba
X Diego Carlos
X Dominik Livakovic
X Rodrigo Becao
X Ognjen Mimovic
X Sofyan Amrabat
Ayrıca yeni transferlerden Romelu Lukaku da kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer almayan isimler
X Romelu Lukaku
X Ederson Ederson
X Cengiz Ünder
X Sidiki Cherif
X Mert Günok
X Çağlar Söyüncü
X Jayden Oosterwolde
X Anthony Musaba
X Diego Carlos
X Dominik Livakovic
X Rodrigo Becao
X Ognjen Mimovic
X Sofyan Amrabat