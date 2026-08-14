14 Ağustos
Galatasaray-Arca Çorum FK
2-2
14 Ağustos
Klaksvik-Lech Poznan
0-5
14 Ağustos
Esenler Erokspor-Sarıyer
1-1
14 Ağustos
Telstar-S. Rotterdam
1-3
14 Ağustos
E.Braunschweig-Bochum
0-1
14 Ağustos
Holstein Kiel-St. Pauli
2-2
14 Ağustos
Cercle Brugge-St.Truiden
3-3
14 Ağustos
LASK-Ried
4-1
14 Ağustos
Sporting CP-V. Guimaraes
3-285'
14 Ağustos
FC Orenburg-Lokomotiv Moscow
1-1
14 Ağustos
Wolves-Blackburn Rovers
2-2

Fenerbahçe kamp kadrosunda 13 eksik!

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda kaleci olarak Tarık Çetin ve Kuzey Sapaz yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 20:06 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 20:08
Fenerbahçe kamp kadrosunda 13 eksik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kadroda kaleci olarak Tarık Çetin ve 18 yaşındaki Kuzey Sapaz yer aldı. Ederson ve Mert Günok ise sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Ayrıca yeni transferlerden Romelu Lukaku da kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer almayan isimler

X Romelu Lukaku
X Ederson Ederson
X Cengiz Ünder
X Sidiki Cherif
X Mert Günok
X Çağlar Söyüncü
X Jayden Oosterwolde
X Anthony Musaba
X Diego Carlos
X Dominik Livakovic
X Rodrigo Becao
X Ognjen Mimovic
X Sofyan Amrabat




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.