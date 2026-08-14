Dang Virüsü Nedir? Dang Ateşi Nasıl Bulaşır, Belirtileri Nelerdir?

Dang virüsü esas olarak enfekte dişi Aedes sivrisineğinin insanı ısırmasıyla bulaşır. Sivrisinek, virüsü taşıyan bir kişiden kan emdikten sonra virüsü başka bir kişiye aktarabilir.

Hastalık normal şartlarda insandan insana doğrudan temas, sarılma veya aynı ortamda bulunma yoluyla bulaşmaz. Nadir durumlarda kan ürünleri, organ nakli veya anneden bebeğe geçiş gibi farklı bulaş yolları da bildirilmiştir.

Dang virüsünün belirtileri nelerdir?

Dang enfeksiyonunda belirtiler genellikle enfekte sivrisinek tarafından ısırıldıktan 4-10 gün sonra ortaya çıkabilir.

En sık görülen belirtiler arasında:

Yüksek ateş

Şiddetli baş ağrısı

Gözlerin arkasında ağrı

Kas ve eklem ağrıları

Bulantı ve kusma

Ciltte döküntü

Halsizlik

yer alır. Belirtiler çoğunlukla birkaç gün ile bir hafta arasında sürer ve birçok hasta iyileşir.

Dang ateşi tehlikeli mi?

Dang enfeksiyonu bazı kişilerde ağır seyredebilir. Özellikle ateşin düşmesinden sonra şiddetli karın ağrısı, sürekli kusma, hızlı nefes alma, diş veya burun kanaması, kanlı kusma ya da dışkı, aşırı halsizlik ve soğuk-soluk cilt gibi belirtiler ortaya çıkarsa ağır dang ihtimali nedeniyle acil tıbbi değerlendirme gerekir.

Dang virüsünden nasıl korunulur?

Dang virüsüne karşı korunmanın en önemli yolu sivrisinek ısırıklarını önlemektir. Özellikle gündüz saatlerinde aktif olabilen Aedes sivrisineklerine karşı dikkatli olunması önerilir.

Sivrisineklerin üreyebileceği su birikintileri ve su tutan kapların ortadan kaldırılması, uygun kıyafetlerin tercih edilmesi ve sivrisinek kovucu ürünlerin kullanılması korunmaya yardımcı olabilir.

Sonuç: Dang Virüsü Nedir?

Dang virüsü, çoğunlukla enfekte Aedes sivrisineklerinin ısırmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Yüksek ateş, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları ve döküntü en sık görülen belirtiler arasındadır. Çoğu vaka hafif seyretse de ağır dang ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, uyarıcı belirtiler görüldüğünde sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşır.