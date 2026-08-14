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Fenerbahçe'den Konyaspor için erteleme talebi!

Fenerbahçe, Lyon maçları arasına denk gelen Konyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye başvurmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 14:35
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'den Konyaspor için erteleme talebi!
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Fenerbahçe, yoğun fikstür nedeniyle TFF'ye yeni bir erteleme başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Konyaspor karşılaşmasının ertelenmesini talep edeceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LYON MAÇLARININ ARASINA GELİYOR

Fenerbahçe, 15 Ağustos'ta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 18 Ağustos Salı günü Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u konuk edecek.

İsmail Kartal'ın ekibi, 22 Ağustos'ta Konyaspor'u ağırladıktan sonra 26 Ağustos Çarşamba günü Lyon deplasmanında rövanş karşılaşmasına çıkacak. Yoğun fikstür, 30 Ağustos'ta oynanacak Samsunspor deplasmanıyla sona erecek.

KONYASPOR DA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin daha önce Gençlerbirliği maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurduklarını ancak olumsuz yanıt aldıklarını açıklamıştı.

Sarı-lacivertlilerin, Konyaspor karşılaşması için de benzer bir başvuru yapacağı belirtilirken, Konyaspor'un da erteleme talebine sıcak baktığı öne sürüldü.

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