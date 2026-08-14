14 Ağustos
Galatasaray-Arca Çorum FK
21:30
14 Ağustos
Klaksvik-Lech Poznan
21:00
14 Ağustos
Esenler Erokspor-Sarıyer
21:30
14 Ağustos
Telstar-S. Rotterdam
21:00
14 Ağustos
E.Braunschweig-Bochum
0-06'
14 Ağustos
Holstein Kiel-St. Pauli
0-06'
14 Ağustos
Cercle Brugge-St.Truiden
21:45
14 Ağustos
LASK-Ried
20:30
14 Ağustos
Sporting CP-V. Guimaraes
22:15
14 Ağustos
FC Orenburg-Lokomotiv Moscow
1-1
14 Ağustos
Wolves-Blackburn Rovers
22:00

Kayserispor'da stat zemini için açıklama

Metro Holding Kayserispor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Kadir Has Stadyumu, yeni sezona hazır hale getirildi. Stadyum Müdürü Ali Yılmaz, "Kayserispor sezona güzel bir başlangıç yaptı. Bizim de iç sahada olan ilk maçımız için hazırlıklarımız devam ediyor. Çim zeminimiz hazır durumda. Şu an sahamız hazır durumda" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 15:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kayserispor'da stat zemini için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kayserispor'un ligde iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Kadir Has Stadyumu'nda yeni sezon öncesi çalışmalar tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çim sahada renovasyon çalışması yapılarak yer 3 santim kazıldı. Yeniden ekim yapılarak protokol zemini düzeltildi. Stadyumun çatısında ise su akmalarını engelleyecek yalıtımlar yapıldı. Stadyum, 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Metro Holding Kayserispor - Ekenler Beton Sivasspor karşılaşması için hazır hale getirildi.

'ŞU AN SAHAMIZ HAZIR DURUMDA'

Stadyumda yaz boyunca hazırlıkların devam ettiğini dile getiren stadyum müdürü Ali Yılmaz, "Sezon hazırlıkları başladı. Kayserispor sezona güzel bir başlangıç yaptı. Bizim de iç sahada olan ilk maçımız için hazırlıklarımız devam ediyor. Çim sahamız hazır durumda. Bu sene bir renovasyon çalışması yapıldı. Yer, 3 santim kadar kazıldı. Hibrit sistem lifleri dışarı alındı. Tekrar ekim yapıldı. Sahamız şu anda iyi durumda.

Bunun dışında stadyum genelinde tadilatlar var. Protokol loca girişlerimizdeki zemin düzeltildi. Yalıtımı yapıldı. Işıklandırma çalışmaları devam ediyor. İnşallah bir sonraki maça ışıklarımızda da değişiklik olacak. Led ışıklandırma sistemine geçiyoruz. Bunun dışında çatıda su akmalarını engelleyecek yalıtımlar yaptırdık. Genel olarak temizliği bakımı, yaz boyunca hazırlıklarımız devam etti. Şu an sahamız hazır durumda. Stadyumumuz şu anda Sivasspor maçı için hazır" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.