Karşıyaka'nın Markovic gururu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, 9 yıl sonra takımın dümenine tekrar geçen antrenör Nenad Markovic'le gurur duydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bosna Hersekli tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği antrenörlük programına eğitimci olarak davet edildi.
Yeşil-kırmızılılardan, "Başantrenörümüz Nenad Markovic, 16-18 Ağustos tarihleri arasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde TBF tarafından düzenlenecek olan Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı kapsamında eğitimci olarak katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracak" açıklaması yapıldı.
Yeşil-kırmızılılardan, "Başantrenörümüz Nenad Markovic, 16-18 Ağustos tarihleri arasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde TBF tarafından düzenlenecek olan Bireysel Gelişim Antrenörlüğü Sertifika Programı kapsamında eğitimci olarak katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracak" açıklaması yapıldı.