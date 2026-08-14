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Aliağa FK'da Halil'in hedefi Süper Lig

Aliağa FK'nın geçen sezon play-off oynayan Adana 01 FK'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral hedefini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 15:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'da Halil'in hedefi Süper Lig
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2'nci Lig ekibi Aliağa FK'nın geçen sezon play-off oynayan Adana 01 FK'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral, sarı-siyahlı takımın Afyon kampında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uyum sürecini kısa sürede atlattığını, neşeli ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen tecrübeli file bekçisi, hedefinin Süper Lig'de görev yapmak olduğunu belirtti.

Kariyerinde Akhisarspor formasıyla Süper Lig'de 1, 1'inci Lig'de 10 maça çıkan kaleci Halil, "İlk hedefim burada başarılı bir sezon geçirmek ve geçen sezonki performansımın üzerine çıkmak. Kariyerimin ilerleyen dönemlerinde ise Süper Lig'de mücadele etmek istiyorum" dedi.

Halil Yeral, şimdiye kadar 2'nci Lig'de 36, 3'üncü Lig'de ise 12 müsabakada oynadı.

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