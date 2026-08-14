Beşiktaş'ın 68 yıllık Süper Lig macerası

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu kulvarda 16 şampiyonluğa sahip.
1959'dan itibaren gerçekleştirilen ligde ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda elde eden siyah-beyazlı ekip, son olarak 2020-2021 sezonunda kupayı müzesine götürdü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, siyah-beyazlı ekibin 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini haklı görüp, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 başarının da Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesi kararı verdi.
Bu kararla Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı 16'ya ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, lig tarihinde 14 sezonu ikinci sırada bitirirken, 13 defa da üçüncülükte kaldı. 9 sezonu dördüncü tamamlayan Beşiktaş, 5 kez de beşinci oldu. Beşiktaş, 3 sezon ise altıncı sırada yer buldu.
- Üst üste 3 şampiyonluk yaşadı
Beşiktaş, üst üste 3 kez şampiyon olma başarısı yakaladı.
Ligde 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, tarihinin en önemli başarısını ise 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında peş peşe 3 defa lig kupasını müzesine götürerek elde etti.
Beşiktaş, üst üste son şampiyonluğu ise 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında yaşadı.
- Namağlup şampiyonluk
Siyah-beyazlı ekip, lig tarihinin tek namağlup şampiyonu ünvanını elinde bulunduruyor.
Beşiktaş, İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde 1991-1992 sezonunda şampiyon olurken, rakiplerine hiç yenilmedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonun 30 maçında 23 galibiyet ve 7 beraberlikle 76 puan topladı.
- Kabus sezonları
Beşiktaş, 4 defa kötü sezonlar yaşamaktan kurtulamadı.
1975-1976 sezonunda 11. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, 1979-1980'de aynı sıralamayı bir kez daha tekrarladı.
Beşiktaş, 1969-1970 ve 1978-1979 sezonlarını ise ligi 9. sırada tamamladı.
- Şampiyonluk hasreti çekilen yıllar
Siyah-beyazlı ekip, bazı dönemlerde şampiyonluk için uzun süre beklemek zorunda kaldı.
1959-1960'daki şampiyonluğunun ardından bu sevinç için 5 sezon bekleyen Beşiktaş, tarihindeki en uzun şampiyonluk hasretini ise 1966-1967'de ligi ilk sırada tamamlamasının ardından çekti. Beşiktaş, bu başarının ardından yeniden şampiyon olmak için 14 sezon bekledi ve 1981-1982'de hasreti sonlandırdı.
Beşiktaş, 1994-1995 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından, 2002-2003 sezonu şampiyonluğuna kadar aynı başarıyı tekrarlamak için 7 yıl bekleyip, bir sonraki benzer başarısını 2008-2009'da kazandı. Siyah-beyazlı takım, 2008-2009'daki şampiyonluğun ardından ise 6 sezon daha bekledi ve 2015-2016 sezonunda kupayı müzesine götürdü.
- 4 kez gol kralı çıkardı
Beşiktaşlı futbolcular, lig tarihinde 4 kez gol krallığına ulaştı.
Siyah-beyazlı ekibin ilk gol kralı, 1963-1964'te 19 kez fileleri havalandıran Güven Önüt oldu. 1989-1990'da Feyyaz Uçar 28 golle ligin zirvesinde yer alırken, İlhan Mansız 2001-2002'de attığı 21 golle aynı başarıyı gösterdi.
Beşiktaş'ın son gol kralı ise 2015-2016'da 26 kez fileleri havalandıran Mario Gomez oldu.
- En uzun süre Gordon Milne çalıştı
Beşiktaş'ta 1959'dan itibaren oynanan lig tarihinde en uzun süre İngiliz teknik adam Gordon Milne görevde kaldı.
Siyah-beyazlı ekibe 3 şampiyonluk kazandıran Milne, 1987-1993 dönemlerinde takımın başında yer aldı.
- Sergen Yalçın, hem sahada hem de kulübede şampiyon oldu
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın, hem oyuncu hem de teknik direktörlük kariyerinde siyah-beyazlı takımla lig şampiyonluğu yaşadı.
Yalçın, futbolculuk döneminde Beşiktaş ile 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995 ve 2002-2003 sezonlarında Süper Lig'de zafere uzandı.
Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ise 2020-2021 sezonunda tarihi bir başarı elde etti ve ligde şampiyonluğa ulaştı. Söz konusu şampiyonluk siyah-beyazlı takımın son lig zaferi olarak kayıtlara geçti.
Yalçın, Beşiktaş ile hem futbolcu hem teknik adamlık kariyerinde Türkiye Kupası zaferi de elde etti.
- Rekor kıranlar
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay, Feyyaz Uçar, Atiba Hutchinson ve Mario Gomez, lige damga vuran oyuncular oldu.
Siyah-beyazlılarda 494 lig maçına çıkan Rıza Çalımbay, Beşiktaş formasını en çok giyen futbolcu ünvanını taşıyor.
2013-2014 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta aralıksız 10 sezon geçiren Atiba ise 270 karşılaşmayla Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı en çok giyen yabancı futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.
Feyyaz Uçar, toplam 170 gol atarak Beşiktaş'ın ligdeki en golcü ismi olurken, Mario Gomez de 28 golle siyah-beyazlı ekibin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu rekoruna sahip.
1959'dan itibaren gerçekleştirilen ligde ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda elde eden siyah-beyazlı ekip, son olarak 2020-2021 sezonunda kupayı müzesine götürdü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, siyah-beyazlı ekibin 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini haklı görüp, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 başarının da Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesi kararı verdi.
Bu kararla Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı 16'ya ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, lig tarihinde 14 sezonu ikinci sırada bitirirken, 13 defa da üçüncülükte kaldı. 9 sezonu dördüncü tamamlayan Beşiktaş, 5 kez de beşinci oldu. Beşiktaş, 3 sezon ise altıncı sırada yer buldu.
- Üst üste 3 şampiyonluk yaşadı
Beşiktaş, üst üste 3 kez şampiyon olma başarısı yakaladı.
Ligde 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, tarihinin en önemli başarısını ise 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında peş peşe 3 defa lig kupasını müzesine götürerek elde etti.
Beşiktaş, üst üste son şampiyonluğu ise 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında yaşadı.
- Namağlup şampiyonluk
Siyah-beyazlı ekip, lig tarihinin tek namağlup şampiyonu ünvanını elinde bulunduruyor.
Beşiktaş, İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde 1991-1992 sezonunda şampiyon olurken, rakiplerine hiç yenilmedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonun 30 maçında 23 galibiyet ve 7 beraberlikle 76 puan topladı.
- Kabus sezonları
Beşiktaş, 4 defa kötü sezonlar yaşamaktan kurtulamadı.
1975-1976 sezonunda 11. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, 1979-1980'de aynı sıralamayı bir kez daha tekrarladı.
Beşiktaş, 1969-1970 ve 1978-1979 sezonlarını ise ligi 9. sırada tamamladı.
- Şampiyonluk hasreti çekilen yıllar
Siyah-beyazlı ekip, bazı dönemlerde şampiyonluk için uzun süre beklemek zorunda kaldı.
1959-1960'daki şampiyonluğunun ardından bu sevinç için 5 sezon bekleyen Beşiktaş, tarihindeki en uzun şampiyonluk hasretini ise 1966-1967'de ligi ilk sırada tamamlamasının ardından çekti. Beşiktaş, bu başarının ardından yeniden şampiyon olmak için 14 sezon bekledi ve 1981-1982'de hasreti sonlandırdı.
Beşiktaş, 1994-1995 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından, 2002-2003 sezonu şampiyonluğuna kadar aynı başarıyı tekrarlamak için 7 yıl bekleyip, bir sonraki benzer başarısını 2008-2009'da kazandı. Siyah-beyazlı takım, 2008-2009'daki şampiyonluğun ardından ise 6 sezon daha bekledi ve 2015-2016 sezonunda kupayı müzesine götürdü.
- 4 kez gol kralı çıkardı
Beşiktaşlı futbolcular, lig tarihinde 4 kez gol krallığına ulaştı.
Siyah-beyazlı ekibin ilk gol kralı, 1963-1964'te 19 kez fileleri havalandıran Güven Önüt oldu. 1989-1990'da Feyyaz Uçar 28 golle ligin zirvesinde yer alırken, İlhan Mansız 2001-2002'de attığı 21 golle aynı başarıyı gösterdi.
Beşiktaş'ın son gol kralı ise 2015-2016'da 26 kez fileleri havalandıran Mario Gomez oldu.
- En uzun süre Gordon Milne çalıştı
Beşiktaş'ta 1959'dan itibaren oynanan lig tarihinde en uzun süre İngiliz teknik adam Gordon Milne görevde kaldı.
Siyah-beyazlı ekibe 3 şampiyonluk kazandıran Milne, 1987-1993 dönemlerinde takımın başında yer aldı.
- Sergen Yalçın, hem sahada hem de kulübede şampiyon oldu
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Sergen Yalçın, hem oyuncu hem de teknik direktörlük kariyerinde siyah-beyazlı takımla lig şampiyonluğu yaşadı.
Yalçın, futbolculuk döneminde Beşiktaş ile 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995 ve 2002-2003 sezonlarında Süper Lig'de zafere uzandı.
Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ise 2020-2021 sezonunda tarihi bir başarı elde etti ve ligde şampiyonluğa ulaştı. Söz konusu şampiyonluk siyah-beyazlı takımın son lig zaferi olarak kayıtlara geçti.
Yalçın, Beşiktaş ile hem futbolcu hem teknik adamlık kariyerinde Türkiye Kupası zaferi de elde etti.
- Rekor kıranlar
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay, Feyyaz Uçar, Atiba Hutchinson ve Mario Gomez, lige damga vuran oyuncular oldu.
Siyah-beyazlılarda 494 lig maçına çıkan Rıza Çalımbay, Beşiktaş formasını en çok giyen futbolcu ünvanını taşıyor.
2013-2014 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta aralıksız 10 sezon geçiren Atiba ise 270 karşılaşmayla Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı en çok giyen yabancı futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.
Feyyaz Uçar, toplam 170 gol atarak Beşiktaş'ın ligdeki en golcü ismi olurken, Mario Gomez de 28 golle siyah-beyazlı ekibin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu rekoruna sahip.