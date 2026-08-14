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Anlaşma tamam! Trabzonspor Nunez'e kavuşuyor

Trabzonspor, Darwin Nunez transferinde anlaşmaya vardı. Uruguaylı golcünün 15 Ağustos Cumartesi günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 09:52 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 10:08
Haber: Sporx.com dış haberler
Anlaşma tamam! Trabzonspor Nunez'e kavuşuyor
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Trabzonspor'da Darwin Nunez transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre bordo-mavililer, Al Hilal forması giyen Uruguaylı golcünün bir sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TÜRKİYE'YE GELİYOR

Haberde Nunez'in transfer sürecini tamamlamak için 15 Ağustos Cumartesi günü Türkiye'ye gelmesi beklendiği öne sürüldü. Uruguaylı golcünün sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili takıma katılması bekleniyor.

ERTUĞRUL DOĞAN: "BİR ANLAŞMAMIZ YOK"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise transfer görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Darwin Nunez, hocamızın da beğendiği çok önemli bir oyuncu. Bir anlaşmamız yok. Görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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