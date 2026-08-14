LGS 2. Tercih Sonuçları Açıklandı mı? 2026 LGS İkinci Nakil Sonuçları

Öğrenciler, ikinci nakil yerleştirme sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi ve MEB Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sorgulayabiliyor.

LGS 2. nakil tercihleri ne zaman yapıldı?

2026 LGS takvimine göre ikinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. İkinci nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edildi.

LGS ikinci nakilde yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

İkinci nakil sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç tamamen sona ermiyor. MEB takvimine göre boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Komisyonlar tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

Sonuç: LGS 2. Tercih Sonuçları Açıklandı mı?

Evet. 2026 LGS ikinci nakil sonuçları 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in resmi sonuç sistemi üzerinden sorgulayabilir. İkinci nakilde de herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe komisyonları üzerinden ek yerleştirme süreci devam edecek.