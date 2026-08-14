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Beşiktaş'tan Quinten Timber için sürpriz hamle!

Beşiktaş, Marsilya forması giyen Quinten Timber için girişimlerini hızlandırırken, Hollandalı orta saha için Porto ile yarışıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 10:27
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan Quinten Timber için sürpriz hamle!
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Beşiktaş, orta saha transferinde rotasını Marsilya forması giyen Quinten Timber'a çevirdi.

Orkun Kökçü ile Feyenoord dönemindeki başarılı performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki Hollandalı için Siyah-Beyazlılar'ın şartları zorladığı ve Porto ile yarıştığı belirtildi.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TIMBER SÜRPRİZİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek için Marsilya forması giyen Quinten Timber'ı transfer listesine aldı. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu için şartları zorladığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

ORKUN İLE HARİKA İKİLİYDİ

Timber'ın Beşiktaş açısından en dikkat çeken bağlantısı ise Orkun Kökçü ile Feyenoord döneminde kurduğu başarılı ortaklık. İkili, 2022-23 sezonunda Arne Slot yönetimindeki Feyenoord'un Eredivisie şampiyonluğunda orta sahanın önemli parçaları olmuştu. Orkun, oyun yönlendirme görevini üstlenirken Timber ise fizik gücü ve dinamizmiyle öne çıkmıştı.

MARSİLYA'NIN YOLUNU TUTTU

Orkun'un Benfica'ya transferinden sonra Feyenoord'da kaptanlık bandını devralan Timber, 2026'da ara transfer döneminde Marsilya'nın yolunu tuttu. Fransız ekibiyle 16 karşılaşmaya çıkan Hollandalı oyuncu, bu maçların 15'ine ilk 11'de başladı ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR!

Marsilya ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Timber'ın ayrılık ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın yanı sıra Porto'nun da oyuncuyla ilgilendiği, Kara Kartal'ın transferi sonuçlandırmak için görüşmelerini yoğun şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

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