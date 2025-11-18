Haber Tarihi: 18 Kasım 2025 17:12 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 17:12

ChatGPT Neden Çalışmıyor? Çöktü mü? Cloudflare Arızası Yapay Zekayı da Vurdu!

18 Kasım Salı günü öğle saatlerinde başlayan internetteki küresel erişim sorunları, yapay zeka devi ChatGPT'yi de olumsuz etkiledi. Kullanıcılar, sohbet robotuyla iletişim kurmakta zorlanırken, "ChatGPT çöktü mü?" soruları gündeme oturdu. İşte popüler yapay zeka uygulamasındaki erişim probleminin perde arkası.

Bugün 14.30 civarında başlayan ve başta X (Twitter), YouTube gibi platformları etkisi altına alan teknik kriz, ChatGPT kullanıcılarını da hareketsiz bıraktı. Yapay zeka uygulamasına girmeye çalışan veya mevcut oturumlarında yeni bir yanıt oluşturmaya çalışan birçok kişi, başarısız oldu. Bu durum, anlık bilgiye ulaşmak isteyen kullanıcılar arasında büyük bir kafa karışıklığına yol açtı.

🌐 Sorunun Kaynağı: Cloudflare Hizmet Kesintisi
ChatGPT'nin çalışmamasının nedeni, uygulamaya yönelik özel bir sorundan veya kısıtlamadan ziyade, bugün internette yaşanan küresel Cloudflare arızasıdır.

Cloudflare, dünya genelinde milyonlarca web sitesi ve uygulama için performans, güvenlik ve içerik dağıtım hizmetleri sunar. ChatGPT gibi yüksek trafiğe sahip ve sürekli stabil çalışması gereken uygulamalar, hizmetlerini kesintisiz sunabilmek için bu tür güçlü altyapı sağlayıcılarına güvenir.

Teknik Aksaklık: Cloudflare'ın küresel ağında 18 Kasım'da meydana gelen büyük teknik çökme, bu altyapıyı kullanan ChatGPT'nin de sunucularıyla iletişimini aksattı.

Kullanıcı Deneyimi: Bu aksaklık nedeniyle, ChatGPT'ye gönderilen komutlar işlenemedi ve kullanıcılar genellikle sunucu kaynaklı bir hatayı işaret eden "INTERNAL SERVER ERROR ERROR CODE 500" gibi mesajlarla karşılaştı.

ChatGPT Kapandı mı İddiaları
Erişim sorununun yaşanmasının ardından hızla yayılan "ChatGPT kapandı mı?" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Yaşanan durum, X (Twitter) ve YouTube'u da aynı anda etkileyen, tamamen teknik kökenli ve küresel çapta bir altyapı arızasının sonucudur. ChatGPT yönetiminden veya resmi makamlardan uygulamanın kapatıldığına dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Cloudflare yetkilileri, arızayı giderme çalışmalarını sürdürürken, hizmetlerin düzelmesiyle birlikte ChatGPT dahil tüm platformların normal işleyişine dönmesi bekleniyor.
