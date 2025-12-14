14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-05'
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-058'
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
0-062'
14 Aralık
Fiorentina-Verona
0-154'
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
0-055'
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-260'
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-060'
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
2-063'
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-161'
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
0-1DA
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Arda Turan'dan denge bozan transfer!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, devre arası transfer dönemindeki ilk hamlesini yaptı. Turuncu siyahlılar, Ukrayna Premier Ligi'nde lider durumda bulunan LNZ Cherkasy'nin Nijeryalı sağ kanat hücumcusu Prosper Obah'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

calendar 14 Aralık 2025 17:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Arda Turan'dan denge bozan transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ukrayna Premier Ligi'nde LNZ Cherkasy ile zirve mücadelesi veren Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, ara transfer döneminin ilk takviyesini yaptı.

Ukrayna temsilcisi, ligde lider konumda bulunan LNZ Cherkasy forması giyen Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Prosper Obah'ın transfer edildiğini resmen açıkladı.

22 yaşındaki futbolcuyla 31 Aralık 2030 tarihine kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalandı.


BONSERVİS BEDELİ 4.4 MİLYON EURO

Ukrayna basınında yer alan TaToTake kaynaklı habere göre; Shakhtar Donetsk bu transfer için Cherkasy'ye 4.4 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca performansa dayalı ek bonus maddelerinin de yer aldığı belirtildi.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Genç oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında Portekiz 2. Lig ekiplerinden Vizela'dan 700 bin euro bedelle Cherkasy'ye transfer olmuştu.

Bu sezon LNZ Cherkasy'nin gösterdiği başarılı performansta önemli rol oynayan Prosper Obah, ligde çıktığı 15 karşılaşmada 7 gol kaydetti. Nijeryalı hücumcu, Ukrayna Premier Ligi gol krallığı yarışında 4 futbolcuyla birlikte zirvede bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 16 5 5 6 12 15 20
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 13 29 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.