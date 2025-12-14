14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
0-2
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
3-3
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
0-1
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
2-0
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
0-0
14 Aralık
Lens-Nice
2-0
14 Aralık
Auxerre-Lille
3-4
14 Aralık
Lyon-Le Havre
1-0
14 Aralık
Bologna-Juventus
0-1
14 Aralık
Genoa-Inter
1-2
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
1-0
14 Aralık
Fiorentina-Verona
1-2
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
2-2
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
1-288'
14 Aralık
Levante-Villarreal
0-0ERT
14 Aralık
Brentford-Leeds United
1-1
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
4-0
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
1-1
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
2-3
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
1-0
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
3-0
14 Aralık
C.Palace-M.City
0-3
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
0-4
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
2-2
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
1-1
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
1-1
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
0-1
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
1-1
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
2-2
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
1-090'

Fatih Tekke, büyük maçlarda galibiyet elde edemedi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Bordo-mavili kulübün başında büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

14 Aralık 2025

Fatih Tekke, büyük maçlarda galibiyet elde edemedi!
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

Zirve yarışında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak 2 puan yitiren bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük rakiplerine karşı galibiyet özlemini sonlandıramadı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde üç büyük rakibi karşısında ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maç olmak üzere oynadığı 6 maçı kazanamadı.


Trabzonspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

TEKKE YÖNETİMİNDEKİ BÜYÜK MAÇLAR

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda 4 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

