14 Aralık
Samsunspor-Başakşehir
20:00
14 Aralık
Trabzonspor-Beşiktaş
20:00
14 Aralık
Gaziantep FK-Göztepe
14:30
14 Aralık
Celta Vigo-Athletic Bilbao
18:15
14 Aralık
Strasbourg-Lorient
19:15
14 Aralık
Lens-Nice
19:15
14 Aralık
Auxerre-Lille
19:15
14 Aralık
Lyon-Le Havre
17:00
14 Aralık
Bologna-Juventus
22:45
14 Aralık
Genoa-Inter
20:00
14 Aralık
Udinese-SSC Napoli
17:00
14 Aralık
Fiorentina-Verona
17:00
14 Aralık
AC Milan-Sassuolo
14:30
14 Aralık
Alaves-Real Madrid
23:00
14 Aralık
Levante-Villarreal
20:30
14 Aralık
Brentford-Leeds United
19:30
14 Aralık
Sevilla-Real Oviedo
16:00
14 Aralık
Karagümrük-Kocaelispor
17:00
14 Aralık
West Ham United-Aston Villa
17:00
14 Aralık
Sunderland-Newcastle
17:00
14 Aralık
N. Forest-Tottenham
17:00
14 Aralık
C.Palace-M.City
17:00
14 Aralık
Werder Bremen-VfB Stuttgart
21:30
14 Aralık
Bayern Munih-Mainz 05
19:30
14 Aralık
Freiburg-B. Dortmund
17:30
14 Aralık
Pendikspor-Iğdır FK
19:00
14 Aralık
Vanspor FK-Ümraniye
16:00
14 Aralık
Keçiörengücü-Esenler Erokspor
13:30
14 Aralık
Erzurumspor-Bodrum FK
13:30
14 Aralık
Marsilya-AS Monaco
22:45

Galatasaraylı taraftarlar ile Monaco Prensesi'nin oğlu arasındaki kavga!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco–Galatasaray maçının ardından yaşanan olayda, Monaco Prensesi Stéphanie'nin oğlu Louis Ducruet'in Türk taraftarlar tarafından darbedildiği açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından Louis II Stadı'nın VIP bölümünde gerginlik yaşandı.

Monaco Prensesi Stéphanie'nin oğlu Louis Ducruet ve iki arkadaşı, iki Türk taraftarla tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştüğü belirtildi.

"LİNÇ EDİLMEKTEN KORKTUM"


Olay sonrası açıklamalarda bulunan Louis Ducruet, "Yüzüme, göğsüme ve kollarıma yumruklar aldım. Hayatım için korktum, linç edilmekten korktum" ifadelerini kullandı. Ducruet'e 2 ila 4 gün iş göremezlik raporu verildi.

TARAFTARLARIN SAVUNMASI

Olayda yer alan taraftarlardan biri, agresif davranmadığını savunarak, "Kuzenimle Türkçe konuşuyordum. Bana doğru gelen kişiyi ittim. Ardından Louis Ducruet beni boğazımdan sıktı" dedi.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Mahkeme, olaya karışan iki Türk taraftara 2 ay ertelenmiş hapis cezası verdi. Ayrıca taraftarlara 3 yıl Monaco'ya giriş yasağı uygulanırken, mağdurlara 1.000'er avro tazminat ödenmesine karar verildi.

DUCRUET'DEN AÇIKLAMA

Louis Ducruet ise, "Amacım kavganın büyümesini önlemekti. Onu boynundan değil, gövdesinden tutarak arkadaşımı korumaya çalıştım" sözleriyle kendini savundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
