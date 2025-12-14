Galatasaraylı taraftarlar ile Monaco Prensesi'nin oğlu arasındaki kavga!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından Louis II Stadı'nın VIP bölümünde gerginlik yaşandı.
Monaco Prensesi Stéphanie'nin oğlu Louis Ducruet ve iki arkadaşı, iki Türk taraftarla tartışma yaşadı. Tartışmanın kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştüğü belirtildi.
"LİNÇ EDİLMEKTEN KORKTUM"
Olay sonrası açıklamalarda bulunan Louis Ducruet, "Yüzüme, göğsüme ve kollarıma yumruklar aldım. Hayatım için korktum, linç edilmekten korktum" ifadelerini kullandı. Ducruet'e 2 ila 4 gün iş göremezlik raporu verildi.
TARAFTARLARIN SAVUNMASI
Olayda yer alan taraftarlardan biri, agresif davranmadığını savunarak, "Kuzenimle Türkçe konuşuyordum. Bana doğru gelen kişiyi ittim. Ardından Louis Ducruet beni boğazımdan sıktı" dedi.
MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI
Mahkeme, olaya karışan iki Türk taraftara 2 ay ertelenmiş hapis cezası verdi. Ayrıca taraftarlara 3 yıl Monaco'ya giriş yasağı uygulanırken, mağdurlara 1.000'er avro tazminat ödenmesine karar verildi.
DUCRUET'DEN AÇIKLAMA
Louis Ducruet ise, "Amacım kavganın büyümesini önlemekti. Onu boynundan değil, gövdesinden tutarak arkadaşımı korumaya çalıştım" sözleriyle kendini savundu.
